Trump provoziert mit Plansch-Bild

Ein neues KI-generiertes Bild von Donald Trump sorgt in den USA für Aufregung.

Auf der Aufnahme, die der Präsident auf der Plattform Truth Social veröffentlichte, ist er gemeinsam mit hochrangigen Regierungsmitgliedern entspannt im berühmten Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial zu sehen. Mit im Bild: Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Innenminister Doug Burgum.

Die Szene wirkt wie ein Sommertag im Freibad: Trump lehnt lässig auf einem goldenen Schwimmstuhl, seine Minister planschen neben ihm im tiefblauen Wasser. Tatsächlich ist das Baden im sogenannten Reflecting Pool streng verboten – das Becken ist ein historisches Denkmal und kein Freizeitort.

Symbolische Bedeutung

Das KI-Bild steht jedoch im Zusammenhang mit einem realen Vorhaben der Regierung. Trump hatte angekündigt, den Reflecting Pool optisch aufzuwerten, ohne die aufwendige und teure Grundsanierung durchzuführen. Stattdessen soll der Boden mit spezieller, blauer Beschichtung versehen werden, wie sie sonst in Schwimmbädern verwendet wird. Kritiker, darunter Denkmalschützer, sehen darin einen problematischen Eingriff in ein historisch bedeutendes Bauwerk.

Besondere Brisanz erhält die Debatte durch die symbolische Bedeutung des Ortes: Vor dem Lincoln Memorial hielt Martin Luther King Jr. 1963 seine berühmte Rede. Das KI-Bild wirkt daher nicht nur verspielt, sondern für viele auch respektlos. Es zeigt einmal mehr, wie politische Botschaften zunehmend mit digitalen Inszenierungen vermischt werden.