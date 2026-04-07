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Fiji Princess
© bluelagooncruises/Facebook

In der Südsee

Kreuzfahrtschiff läuft vor "Cast Away"-Insel auf Grund

07.04.26, 08:34
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Dramatische Rettungsaktion in der Südsee: 30 Urlauber mussten evakuiert werden.

Das Kreuzfahrtschiff „Fiji Princess“ der Reederei Blue Lagoon Cruises ist am Wochenende vor der fidschianischen Insel Monuriki auf ein Korallenriff aufgelaufen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 30 Passagiere sowie die Besatzungsmitglieder an Bord.

Monuriki
© Getty

Bekannte Film-Insel

Unmittelbar nach der Grundberührung wurde die Evakuierung des Schiffes eingeleitet. Die Passagiere wurden koordiniert mit Beibooten von Bord gebracht und zu einer nahegelegenen Insel transferiert. Nach offiziellen Angaben der Reederei und der lokalen Rettungskräfte gab es keine Verletzten. Alle betroffenen Personen wurden anschließend in alternative Unterkünfte gebracht.

Monuriki
© Getty

Der Unfall ereignete sich in der Inselgruppe der Mamanucas. Die Insel Monuriki, vor deren Küste das Schiff feststeckte, erlangte internationale Bekanntheit als Drehort des Films „Cast Away“. Die genaue Ursache für das Auflaufen ist derzeit noch ungeklärt; sowohl ein Navigationsfehler als auch technisches Versagen werden im Rahmen der laufenden Untersuchung geprüft.

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