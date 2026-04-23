Álvaro Soler bangte um Leben seiner Tochter: „Wirklich so schlimm“

Große Sorge bei Sänger Álvaro Soler und seiner Ehefrau Melanie Kroll. Das Paar musste den gestrigen Mittwoch mit seiner kleinen Tochter in der Notaufnahme verbringen, nachdem das Kind einen allergischen Schock erlitten hatte.

Melanie Kroll offenbarte die erschreckenden Details des Vorfalls auf Instagram. Innerhalb weniger Sekunden entwickelte sich eine harmlose Mahlzeit zu einem lebensgefährlichen Notfall. Sobald die Tochter in Kontakt mit dem Nahrungsmittel gekommen war, schwoll laut Schilderung des Models die Lippe sofort an.

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Notaufnahme

Die Situation verschlechterte sich rapide, als das Kind sich die Hände an den juckenden Augen rieb. Neben massiven Schwellungen litt das Mädchen unter Atemnot und musste sich übergeben. Melanie Kroll reagierte geistesgegenwärtig und handelte sofort: „Ich habe direkt die 112 gerufen“ Innerhalb von nur sieben Minuten war der Krankenwagen vor Ort und brachte Mutter und Kind in die Klinik.

Behandlung mit harten Medikamenten

In der Notaufnahme angekommen, leiteten die Ärzte umgehend die medizinische Versorgung ein. Die Tochter des Stars wurde mit einer Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen behandelt, um die allergische Reaktion zu stoppen.

Das medizinische Team verabreichte unter anderem:

Antihistaminika zur Beruhigung der Reaktion

Cortisol gegen die Schwellungen

Adrenalin per Spritze für den Kreislauf

Warnung an alle Eltern

Die junge Mutter zeigte sich tief bewegt von den Ereignissen und bittet nun andere Eltern um erhöhte Wachsamkeit. Der Vorfall zeige, wie schnell ein allergischer Schock auftreten kann – oft innerhalb von nur 10 bis 15 Sekunden nach dem ersten Kontakt. Melanie Krolls Fazit zu den Stunden der Angst ist eindeutig: „Es war wirklich so schlimm.“

Mittlerweile geht es der Kleinen wieder gut. Alvaro und Melanie wollen nun aufklären, wie man mit möglichen Allergien umgehen kann. Nämlich in erster Linie das Gespräch mit medizinischem Fachpersonal suchen.