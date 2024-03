Süßes Video: Sänger Alvaro Soler & seine Melanie werden Eltern

Sänger Alvaro Soler (33) wird zum ersten Mal Papa.

Vergangenes Jahr heiratete Sänger Alvaro Soler (33) seine Melanie in einer romantischen Zeremonie.

Frohe Neuigkeiten

Nun erwarten die beiden ihr erstes Kind. In einem Insta-Clip verkünden sie beiden die frohen Neuigkeiten auf sehr lustige Weise. Er hält eine Zeitung in Händen, auf der Titelseite ist zu lesen: "Baby No 1 Coming Soon". Gleich darauf steht Melanie auf, man sieht den Babybauch schon und Alvaro gibt ihr ein Küsschen darauf.

Traumhochzeit

Zum ersten Mal öffentlich präsentierten die beiden sich auf einem roten Teppich 2022. Die Traumhochzeit der beiden fand am 23. Mai 2023 statt.