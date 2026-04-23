Laut Studie: Wenn Sie zu dieser Uhrzeit essen, kriegen Sie eher Durchfall

Spät essen kann Ihrem Darm mehr zusetzen, als Sie denken: Eine neue Studie zeigt, warum Mahlzeiten nach 21 Uhr das Risiko für Verdauungsprobleme erhöhen.

Spätabends noch schnell was essen? Klingt harmlos - könnte für Ihren Darm aber weniger entspannt sein, als gedacht. Denn neue Forschung zeigt: Nicht nur was Sie essen, sondern auch wann, kann Ihre Verdauung beeinflussen.

Spätes Essen + Stress = Problem für den Darm

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Chronischer Stress ist schon lange dafür bekannt, dass er den Magen-Darm-Trakt durcheinanderbringen kann. Durchfall, Verstopfung oder ein aufgeblähter Bauch - alles keine Seltenheit. Jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu: spätes Essen Auf der Digestive Disease Week 2026 wurden neue Daten vorgestellt, die genau diesen Zusammenhang untersuchen.

Die entscheidende Uhrzeit: nach 21 Uhr

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Die Studienergebnisse zeigen klar: Wer mehr als 25 % seiner täglichen Kalorien nach 21 Uhr zu sich nimmt, hat ein deutlich höheres Risiko für Verdauungsprobleme. Und zwar besonders dann, wenn zusätzlich chronischer Stress im Spiel ist. Die Forschenden analysierten Daten von über 11.000 Personen aus der NHANES-Studie. Das Ergebnis: Menschen mit hohem Stresslevel und spätem Essen hatten 1,7-mal häufiger Durchfall oder Verstopfung. Eine zweite Auswertung mit über 4.000 Teilnehmenden des American Gut Project zeigte sogar: 2,5-mal häufiger Darmprobleme.

Was steckt dahinter?

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Ein wichtiger Faktor ist die sogenannte allostatische Belastung. Klingt kompliziert, bedeutet aber einfach: Wie stark Ihr Körper durch dauerhaften Stress „abgenutzt“ ist. Das ist über Faktoren wie Blutdruck, Cholesterin, Taillenumfang und Entzündungswerte messbar. Je höher dieser Wert, desto empfindlicher reagiert der Körper auch auf Dinge wie späte Mahlzeiten. Nicht nur die Verdauung selbst ist betroffen. Menschen, die spät essen und gleichzeitig gestresst sind, zeigen: eine geringere Vielfalt im Darmmikrobiom Das ist problematisch, weil ein vielfältiges Mikrobiom wichtig für die Gesundheit ist und es eng mit Immunsystem und Verdauung zusammenhängt.

Ihr Darm und Ihr Gehirn stehen ständig im Austausch, über die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Stress beeinflusst also direkt Ihren Darm. Spätes Essen kann diesen Effekt zusätzlich verstärken. Ein spätes Abendessen ist kein Drama, aber zur Gewohnheit sollte es nicht werden.