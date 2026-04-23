Nach ihrem Auftritt bei "Willkommen Österreich" gab es negative Kommentare.

Die beiden ESC-Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski besuchten vergangenen Dienstag "Willkommen Österreich", um über die Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest 2026 zu sprechen. Es drehte sich bei Stermann und Grissemann alles um das bevorstehenden Mega-Event im Mai.

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Offene Worte über Finanzen

Besonders Victoria Swarovski sorgte für Aufmerksamkeit, als das Gespräch auf persönlichere Themen lenkte. Die Moderatorin sprach über folgende Punkte:

Den Umgang mit ihrem berühmten Familiennamen

Die Erwartungen, die aufgrund ihrer Herkunft an sie gestellt werden

Das Thema Geld und ihre berufliche Einstellung

Grasser-Frage

Einer unangenehmen Frage über Karl-Heinz Grasser wich Vici dabei aus. Nach dem Auftritt der beiden gab es auf Facebook Kritik für das Duo. In den Kommentaren ist zu lesen: "Unsympathisch", "Die Frau ist nur peinlich" oder "Die komische Tante schaut aus wie der Joker, kriegt die Lippen vor lauter Botox nicht zu und er ist ein unsexy abgeschleckter Typ. Peinlich"

© Screenshot/ORF

Doch einige Kommentare feiern die zwei auch: "Spitzen Duo für den Songcontest Endlich einmal etwas Witz bei den Moderatoren beim Songcontest"