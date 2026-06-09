Mama-Glück:
Kern-Liebe Verena Altenberger strahlt bei Filmpreis-Dinner
Im April soll Schauspielerin Verena Altenberger (38) zum ersten Mal Mama geworden eines Sohnes geworden sein. Offiziell bestätigt hat Altenberger das allerdings nicht, da sie ihr Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraushält. Auch Altenbergers Freund und Ex-Bundeskanzler Christian Kern schweigt zum Thema. Bei einem ORF-Interview direkt auf den Nachwuchs angesprochen, wich Kern gekonnt aus, dementierte die Baby-News aber nicht.
Strahlende Mama
Am Montag absolvierte Altenberger ihren zweiten öffentlichen Auftritt seit der Geburt ihres Sohnes. Im sommerlichen Oversize-Look erschien die Schauspielerin beim "Abend der Nominierten" für den Österreichischen Filmpreis. Als Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films quasi Anwesenheitspflicht für Altenberger. Gefeiert wurde in Purzl Klingohrs "Paradiesgarten", wo sich auch weitere Schauspiel-Stars wie Simon Schwarz, Valerie Pachner, Elke Winkens oder Robert Stadlober einfanden.
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Ihren nächsten Auftritt hat Verena Altenberger schon am 18. Juni, wenn der Österreichische Filmpreis vergeben wird.
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