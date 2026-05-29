So heftig wirkt sich der Vollmond am 31. Mai 2026 auf IHR Sternzeichen aus

Ein seltenes Himmelsereignis steht bevor: Am 31. Mai 2026 erhellt ein sogenannter „Blue Moon“ den Himmel. Dieser außergewöhnliche Vollmond hat eine gewaltige kosmische Kraft und er wird das Leben aller Sternzeichen ordentlich auf den Kopf stellen.

Am Sonntag, dem 31. Mai, erwartet uns bereits der zweite Vollmond dieses Monats. In der Astronomie nennt man den zweiten Vollmond eines Monats traditionell einen „Blue Moon“. Dieses Phänomen kommt im Schnitt nur alle zweieinhalb Jahre vor und trägt eine treibende Energie in sich. Dieser magische Blue Moon findet im Feuerzeichen Schütze statt und ruft uns kollektiv dazu auf, unsere Komfortzone endgültig zu verlassen, alte Ängste abzuwerfen und uns mutig neuen Wegen zu öffnen .

So sehr verändert der Blue Moon am 31. Mai 2026 Ihr Sternzeichen

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Widder (21. März – 20. April)

Der Schütze-Vollmond weckt in Ihnen als ohnehin schon tatkräftiges Feuerzeichen einen unbändigen Freiheitsdrang und den Wunsch, die Welt zu erobern. Ganz gleich, ob es sich dabei um eine spontan gebuchte Fernreise, eine berufliche Neuorientierung oder ein neues Hobby handelt: Sie wollen jetzt mit aller Macht aus dem festgefahrenen Alltag ausbrechen. Das Universum belohnt jetzt all jene Widder-Geborenen, die den Mut aufbringen, radikal neue Wege einzuschlagen und ihrer Leidenschaft zu folgen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für Sie, lieber Stier, geht es um emotionale sowie finanzielle Durchbrüche. Dieser Vollmond zwingt Sie liebevoll, tief sitzende Kontrollbedürfnisse und überholte Sicherheitsgedanken endlich loszulassen. Möglicherweise erwartet Sie ein unerwarteter Geldsegen, eine erfreuliche Gehaltsanpassung oder aber eine radikale Erkenntnis in Sachen persönliches Selbstwertgefühl, die alles bisher Geglaubte infrage stellt. Lassen Sie die dringend notwendige Veränderung jetzt einfach zu; sie wird Ihr Fundament langfristig nicht schwächen, sondern im Gegenteil krisensicher stärken.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Das kosmische Spotlight ist an diesem Tag voll und ganz auf Sie gerichtet. Da die Sonne aktuell in Ihrem eigenen Zeichen weilt und der Schütze-Vollmond Ihnen genau gegenübersteht, wird dieses Himmelsereignis Ihre engsten Partnerschaften, seien es romantische Liebesbeziehungen oder wichtige geschäftliche Allianzen, stark beleuchten. Es ist nun die Zeit für Entscheidungen gekommen: Gehen Sie gemeinsam auf das nächste Level und festigen Ihre Bindung, oder trennen sich Ihre Wege endgültig, weil die Basis einfach nicht mehr stimmt? Was auch immer geschieht, Klarheit und Wahrheit sind Ihr größtes Geschenk an diesem Tag.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Der aufwühlende Blue Moon im Mai schärft Ihren ohnehin starken emotionalen Blick nun ganz konkret für Ihre körperliche Gesundheit und Ihre täglichen Routinen. Haben Sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten im Job oder bei der Fürsorge für Ihre Mitmenschen völlig aufgerieben und schlichtweg überarbeitet? Dann ist jetzt der perfekte Moment für einen radikalen Cut gekommen. Sie brauchen dringend wieder viel mehr Raum für innere Stille, Spiritualität und heilsame Self-Care-Momente in Ihrem hektischen Alltag. Setzen Sie Ihrem Umfeld liebevolle, aber absolut unmissverständliche Grenzen, denn nur wenn Ihre eigenen Akkus wieder vollständig aufgeladen sind, können Sie mit voller Kraft für andere da sein.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Machen Sie sich bereit für großes Drama, leidenschaftliche Romantik und pure Lebensfreude. Der feurige Schütze-Mond entfacht bei Ihnen ein wahres, nicht zu übersehendes Feuerwerk in Ihrem astrologischen Sektor für Liebe, Vergnügen und Kreativität. Ein bislang eher lockerer Flirt könnte um den 31. Mai herum plötzlich sehr ernst und unerwartet tiefgründig werden. Alternativ entdecken Sie vielleicht eine völlig neue kreative Leidenschaft oder ein Hobby, das Sie so sehr erfüllt, dass Sie es gar zum Beruf machen möchten. Das Glück ist an diesem Vollmond definitiv auf Ihrer Seite.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Die Schütze-Energie bringt einen frischen Wind in Ihr Zuhause. Es ist gut möglich, dass Sie jetzt spontan einen lange ersehnten Umzug in die Wege leiten, Ihre vier Wände mit großem Elan umgestalten und renovieren oder aber einen tief sitzenden Konflikt mit Ihren engsten Verwandten endgültig bereinigen. Für Sie als ordnungsliebende Jungfrau ist dies eine äußerst klärende, heilsame Phase. Sie misten jetzt nämlich nicht nur in Ihrer Wohnung, im Keller oder auf dem Dachboden physisch aus, sondern Sie befreien auch Ihre Seele von altem emotionalen Ballast.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Ihre zwischenmenschliche Kommunikation ist an diesem Blue Moon nicht mehr zu bremsen. Die sonst oft so sehr auf Harmonie bedachte Waage nimmt auf einmal kein Blatt mehr vor den Mund und scheut ausnahmsweise keine Konfrontationen. Sehr wichtige, klärende Gespräche, die Sie vielleicht aus Angst vor Streitigkeiten viel zu lange vor sich hergeschoben haben, platzen jetzt einfach ungefiltert und überraschend aus Ihnen heraus. Ihre schonungslose Ehrlichkeit mag Ihr gewohntes Umfeld im ersten Moment stark überraschen oder gar irritieren, doch sie befreit Sie innerlich von einer unsichtbaren Last.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Für Sie, lieber Skorpion, geht es rund um den 31. Mai ans Eingemachte: Es dreht sich alles um die Themen Geld, persönliche Ressourcen und finanzielle Sicherheit. Der hell leuchtende Blue Moon zeigt Ihnen in seiner treibenden Schütze-Energie auf, wo Sie sich unter Wert verkaufen oder vielleicht sogar unter Ihrem tatsächlichen Niveau arbeiten. Er verleiht Ihnen jetzt den nötigen Mut, um voller Selbstbewusstsein eine wohlverdiente Gehaltserhöhung zu fordern, Honorare anzupassen oder eine längst überfällige, große Investition zu tätigen.

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Schütze (23. November – 21. Dezember)

Da dieses Himmelsereignis direkt in Ihrem eigenen Zeichen stattfindet, spüren Sie dessen magische Auswirkungen viel intensiver als jedes andere Sternzeichen. Man könnte fast sagen: Es ist Ihr ganz persönliches kosmisches Neujahrsfest mitten im Mai! Sie sind nun in der Lage, eine alte, ausgediente Identität endgültig wie einen Mantel abzulegen und in Ihr wahres Selbst zu schlüpfen. Was wollen Sie wirklich noch von Ihrem Leben? Wer möchten Sie in der Zukunft sein? Genau jetzt ist der perfekte, energetische Wendepunkt gekommen, an dem Sie die Weichen völlig neu stellen und Ihren Träumen mutig entgegengehen können.

Steinbock (22. Dezember – 20. Januar)

Für Sie, den sonst oft so bodenständigen Steinbock, wird dieser konkrete Vollmond auf einer tief spirituellen Ebene spürbar sein. Es zieht Sie aus dem Alltagstrubel hinaus und hinein in die Stille und Zurückgezogenheit. Alte Wunden können unter diesem weichen Lichteinfluss nun endlich abheilen, vorausgesetzt, Sie sind wirklich bereit, Ihre harte, schützende Schale für einen ehrlichen Moment fallen zu lassen. Achten Sie rund um den 31. Mai 2026 unbedingt verstärkt auf Ihre Träume, Meditationen und leisen Vorahnungen.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Ihr soziales Umfeld sortiert sich unter dem starken Einfluss dieses Blue Moons komplett neu. Sie erkennen in diesen Tagen, welche vermeintlichen Freunde wirklich noch zu Ihnen und vor allem zu Ihren zukunftsorientierten Visionen passen und welche Sie mittlerweile eigentlich nur noch Kraft und Energie kosten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine inspirierende neue Community jetzt völlig unerwartet in Ihr Leben tritt. Diese neuen, wertvollen Bekanntschaften werden Ihnen rasch ungeahnte, extrem spannende Türen öffnen. Lassen Sie alte Verbindungen, die ihren Zweck schlichtweg erfüllt haben, in friedvoller Dankbarkeit los, um Platz für gleichgesinnte Weggefährten zu schaffen.

Fische (20. Februar – 20. März)

Machen Sie sich bereit für den ultimativen Karriere-Booster. Der feurige Schütze-Vollmond strahlt an diesem Wochenende extrem hell und zielgerichtet direkt auf Ihren astrologischen beruflichen Sektor. Ein absolutes Herzensprojekt, an dem Sie vielleicht schon seit Monaten oder gar Jahren unermüdlich und oft unbeachtet gearbeitet haben, erreicht jetzt endlich seinen Höhepunkt. Bereiten Sie sich auf öffentliche Anerkennung, gestiegene Sichtbarkeit und vielleicht sogar auf das unerwartete Angebot eines großen beruflichen Richtungswechsels vor.