Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 29.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Halten Sie mal mehr Abstand! Morgen Abend sind Sie umso willkommener.

Halten Sie mal mehr Abstand! Morgen Abend sind Sie umso willkommener. Beruf: Streit kann leicht eskalieren. Taktieren Sie daher etwas geduldiger!

Streit kann leicht eskalieren. Taktieren Sie daher etwas geduldiger! Fitness: Entschleunigung! Tief durchatmen und ganz gelassen durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Geduldiger! Mit impulsiven Entscheidungen liegen Sie nicht richtig.

Geduldiger! Mit impulsiven Entscheidungen liegen Sie nicht richtig. Beruf: Sehr konfliktträchtiger Tag. Bleiben Sie pragmatisch und ganz cool!

Sehr konfliktträchtiger Tag. Bleiben Sie pragmatisch und ganz cool! Fitness: Verschieben Sie alles, das nicht sein muss! Relaxen, Nerven schonen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Zuzuhören ist wichtig, lassen Sie sich mit Antworten aber noch Zeit.

Zuzuhören ist wichtig, lassen Sie sich mit Antworten aber noch Zeit. Beruf: Neue Ideen und Konzepte? Pläne erst mal viel gründlicher durchdenken!

Neue Ideen und Konzepte? Pläne erst mal viel gründlicher durchdenken! Fitness: Lassen Sie Ruhe einkehren, nehmen Sie sich viel Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sollten keinesfalls drängen. Respektvoller kommen Sie besser an.

Sie sollten keinesfalls drängen. Respektvoller kommen Sie besser an. Beruf: Probleme lassen sich nur mit Diplomatie und Fingerspitzengefühl lösen.

Probleme lassen sich nur mit Diplomatie und Fingerspitzengefühl lösen. Fitness: Gesunde Ernährung trägt heute entscheidend zu ihrem Wohlbefinden bei.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Aufregungen legen sich morgen Abend wieder. Einfach nur Ruhe bewahren!

Aufregungen legen sich morgen Abend wieder. Einfach nur Ruhe bewahren! Beruf: Ihre Ideen könnten auf Widerstand stoßen. Gehen Sie gelassen damit um!

Ihre Ideen könnten auf Widerstand stoßen. Gehen Sie gelassen damit um! Fitness: Sie laufen Gefahr, sich zu viel zuzumuten. Schalten Sie lieber zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist wichtig, dass man sich verstanden fühlt. Keine Besserwisserei!

Es ist wichtig, dass man sich verstanden fühlt. Keine Besserwisserei! Beruf: Volle Konzentration auf Vorhaben, die dringend der Erledigung harren!

Volle Konzentration auf Vorhaben, die dringend der Erledigung harren! Fitness: Pensum auf ein vernünftiges Maß beschränken, um Stress zu reduzieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Schauen Sie sich Probleme genauer an, statt voreilig darüber zu reden!

Schauen Sie sich Probleme genauer an, statt voreilig darüber zu reden! Beruf: Was gilt es wirklich zu verändern? Denken Sie in Ruhe darüber nach!

Was gilt es wirklich zu verändern? Denken Sie in Ruhe darüber nach! Fitness: Langsam, nachdenklich und umsichtig: Möglichst ruhig durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Respektvoll, verständnisvoll, liebevoll! Stellen Sie keine Ansprüche!

Respektvoll, verständnisvoll, liebevoll! Stellen Sie keine Ansprüche! Beruf: Keine impulsiven Aktionen! Es wäre klüger, sich kooperativ anzupassen.

Keine impulsiven Aktionen! Es wäre klüger, sich kooperativ anzupassen. Fitness: Nutzen Sie Ihre Energie konstruktiv! Vernünftig und nicht kämpferisch!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geduldiger! Aus Missverständnissen könnte schnell Streit resultieren.

Geduldiger! Aus Missverständnissen könnte schnell Streit resultieren. Beruf: Sind grundlegende Fragen zu klären? Das erfordert einen kühlen Kopf.

Sind grundlegende Fragen zu klären? Das erfordert einen kühlen Kopf. Fitness: Gehen Sie sehr konzentriert vor und seien Sie in allem gründlicher!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ihr Verstand und Ihre Geduld sind Ihre Stärken. Trotzdem einfühlsamer!

Ihr Verstand und Ihre Geduld sind Ihre Stärken. Trotzdem einfühlsamer! Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Schauen Sie sich alles genauer an!

Keine voreiligen Entscheidungen! Schauen Sie sich alles genauer an! Fitness: Eine vernünftige Haltung ist Goldes wert. Emotionen beiseitelassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bald setzt sich wieder Vernunft durch. Heute einfach Ruhe bewahren!

Bald setzt sich wieder Vernunft durch. Heute einfach Ruhe bewahren! Beruf: Geben Sie keinen Anlass zu Kritik! Nur pflichtbewusst zur Stelle sein!

Geben Sie keinen Anlass zu Kritik! Nur pflichtbewusst zur Stelle sein! Fitness: Achten Sie auf Signale Ihres Körpers und schonen Sie endlich einmal!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Interessiert man sich für Sie? Nehmen Sie es dankbar und liebevoll an!

Interessiert man sich für Sie? Nehmen Sie es dankbar und liebevoll an! Beruf: Ihre Intuition und Ihr Verständnis sind auch für andere gute Ratgeber.

Ihre Intuition und Ihr Verständnis sind auch für andere gute Ratgeber. Fitness: Sie sind heute stark und motiviert. Verausgaben Sie sich aber nicht!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.