Prinz Harry packt aus: Das ist seine Haarpflegeroutine

Bei einem Podcast spricht Prinz Harry humorvoll über sein lichter werdendes Haar, Bartpflege und seine Routine im Badezimmer.

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Im Podcast "Joe Marler Will See You Now" vom ehemaligen Rugbyspieler Joe Marler sprach Prinz Harry überraschend offen über seine Pflegeroutine und Aussehen. Dabei reagierte er mit viel Humor auf die Fragen.

Als Marler nach seiner Pflegeroutine fragte, antwortete Harry mit einem derben Witz: "Nun, es ist offensichtlich scheißen, duschen, rasieren." Danach sprach der 41-Jährige über seinen Bart. Er erklärte, dass er ihn etwa alle fünf bis sechs Tage trimme. Über die Haare auf seinem Kopf sagte er: "Oben auf dem Kopf passiert nicht wirklich viel. Ich lasse mir die Haare schneiden, aber abgesehen davon versuche ich, nicht wirklich hinzusehen, was da oben passiert."

Mobbing in der Schulzeit

Das Thema blieb in der Podcast-Episode stetig ein Thema. Seine Haarfarbe bezeichnete Harry augenzwinkernd als rötliches Sonnenuntergangs-Braun.

Jedoch wurde der Podcast stellenweise ernst. Harry erinnerte an seine Erfahrungen in der Schule. Er erzählte: "Ich wurde in der Schule viel gemobbt, ich wurde Karottenkopf genannt." Harry reagierte mit Humor und witzelte: "Ich glaube, danach brauche ich eine Therapie."