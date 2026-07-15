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Meghan vor großem TV-Comeback

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Große Überraschung für alle Royal- und TV-Fans! Herzogin Meghan (44) steht kurz vor ihrer lang ersehnten Rückkehr auf die Fernsehbildschirme.
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Die Ehefrau von Prinz Harry wird in Kürze als prominente Gastjurorin bei der Erfolgsshow "MasterChef Australia" zu sehen sein – und der offizielle Sendetermin für das lang erwartete TV-Highlight wurde nun endlich enthüllt. Meghan Markle ist nur noch wenige Tage von ihrem mit Spannung erwarteten TV-Comeback entfernt. Wie die australischen Produktionspartner Channel 10 und Endemol Shine nun offiziell bekannt gaben, wird die Sonderfolge mit der Herzogin von Sussex am Sonntag, dem 26. Juli, ausgestrahlt.

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Großer Jubel im Fernseh-Studio

Aufgezeichnet wurde die hochkarätige Episode bereits vor rund drei Monaten, als Meghan und Ehemann Prinz Harry im April für eine gemeinsame Reise in Australien unterwegs waren. Ein damals veröffentlichter Teaser-Clip gab bereits einen exklusiven Vorgeschmack auf den royalen Glanz in der Küche:

  • Der Auftritt: In einem eleganten, komplett schwarzen Outfit betritt Meghan unter lautem Jubel und Applaus der sichtlich nervösen Kandidaten das riesige Studio.
  • Die Begrüßung: Mit einem strahlenden Lächeln herzt sie die feste "MasterChef"-Jury rund um Poh Ling Yeow, Jean-Christophe Novelli und Sofia Levin, bevor sie den Hobbyköchen zuwinkt.

Eine Aufgabe "einer Herzogin würdig"

Die Kandidaten müssen sich bei Meghans Besuch auf eine ganz besondere kulinarische Herausforderung einstellen. Die Herzogin wird den Köchen die anspruchsvolle Aufgabe stellen, ein Gericht zu kreieren, das "einer Herzogin würdig" ist.

Dabei gelten strenge Regeln: Im Mittelpunkt des Tellers muss eine einzige, sorgfältig ausgewählte saisonale Zutat stehen. Doch damit nicht genug – neben dem perfekten Geschmack fordert Meghan von den Teilnehmern auch eine emotionale Komponente. Jeder Koch muss der Herzogin die ganz persönliche Geschichte oder eine prägende Erinnerung erklären, die er mit der gewählten Zutat verbindet. Wie sich die australischen Kochtalente unter den strengen Augen der royalen Genießerin schlagen, wird sich am 26. Juli zeigen.

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