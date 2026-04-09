Netanyahu startet Gespräche: Israel will direkten Deal mit dem Libanon

Kommt jetzt Bewegung in den Nahost-Krieg? Israels Premier kündigt überraschend direkte Gespräche mit dem Libanon an. Doch parallel eskaliert die Gewalt weiter.

Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe Israels Premier Benjamin Netanyahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche "so bald wie möglich" zu beginnen, teilte dessen Büro am Donnerstagabend mit. Im Fokus der Verhandlungen sollen die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern sein.

Libanon zeigt Bereitschaft

Auch aus dem Libanon gab es bereits Signale für Gespräche. Präsident Joseph Aoun hatte mehrfach erklärt, dass sein Land zu Verhandlungen mit Israel bereit sei.

Angriffe trotz Waffenruhe

Während diplomatische Schritte angekündigt werden, bleibt die Lage angespannt. Israel griff am Mittwoch nach eigenen Angaben zahlreiche Ziele der Hisbollah im Libanon an – auch in der Hauptstadt Beirut.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen mehr als 200 Menschen getötet. Die Gewalt im Hintergrund wirft Fragen auf, wie realistisch ein rascher Durchbruch bei den Gesprächen ist.