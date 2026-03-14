Autofahrer kracht in Baum – 19-Jähriger tot

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker starb bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich.

Rohr im Gebirge. Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der B21 bei Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt) ums Leben gekommen. Der junge Mann krachte aus bisher unbekannter Ursache frontal gegen einen Baum. Ein nachkommender Pkw-Lenker setzte die Rettungskette in Gang.

Feuerwehrleute befreiten den 19-Jährigen aus dem Fahrzeug. Der Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.