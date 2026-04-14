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Blaulicht polizeieinsatz
© TZOe Fuhrich/Symbolbild

Bot Kind Geld an

Nach Crash mit Radler (12): SUV-Fahrer wird gesucht

14.04.26, 10:14
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Der ältere Herr soll dem Jungen für seine zerrissene Hose 30 Euro angeboten haben.

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Höhe der Kreuzung Gaisrückenstraße, Hauptstraße in Pörtschach. Der 12-jährige Radler wollte gerade die Straße queren, als er von einem SUV angefahren wurde. Statt einen Krankenwagen zu holen, bot der Lenker dem Kind Geld an. Nun wird nach dem unbekannten SUV-Fahrer gesucht.

Der Lenker soll nach dem Crash ausgestiegen sein und dem Kind für seine zerrissene Jeans 30 Euro angeboten haben. Danach sei der noch unbekannte, weißhaarige Mann, der zwischen 60 und 70 Jahre alt sein soll, einfach weitergefahren.

Passanten hätten das Kind schließlich nach Hause gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls und nach dem Lenker des SUVs.Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Pörtschach unter der Nummer 059/1332114 entgegengenommen.

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