Wawrinka
© Getty

Australian Open

Wawrinka vs. Fritz! Schweizer trifft bei Abschiedstour auf Top-10-Spieler

23.01.26, 18:04
Der 40-jährige Stan Wawrinka blüht in seiner letzten Saison noch einmal richtig auf. Erstmals seit drei Jahren steht der Schweizer wieder in der dritten Runde eines Grand Slams – jetzt wartet mit Taylor Fritz ein echtes Kaliber.

Stan Wawrinka trifft am Samstag (07:00 Uhr/live ServusTV & Sport24-Liveticker) in der dritten Runde der Australian Open auf die aktuelle Nummer 9 der Welt, Taylor Fritz. Am Kommentatoren-Mikro begleitet Philipp Krummholz und Tennis-Legende Alexander Antonitsch durch die Partie.

Wawrinka mit kräftigem Lebenszeichen

Der dreifache Major-Sieger zeigt's noch einmal allen! Erstmals seit drei Jahren steht "Stan the Man" wieder in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Dass ihm der Hartplatz in Melbourne liegt, ist kein Geheimnis: 2014 feierte er hier seinen ersten ganz großen Triumph. Da Wawrinka Ende letzten Jahres seinen Rücktritt für Ende 2026 angekündigt hat, ist die aktuelle Saison seine große Abschiedstour – und die Australian Open bilden den emotionalen Auftakt.

Fritz als klarer Favorit gegen den Marathon-Mann

Obwohl Wawrinka im Head-to-Head mit 2:1 die Nase vorne hat, liegt die Favoritenrolle klar beim US-Boy Taylor Fritz. Das letzte Duell beim Masters in Monte Carlo ging bereits an den Amerikaner. Ein entscheidender Faktor könnte die Kraft sein: Während Wawrinka in seinem Zweitrunden-Krimi gegen Arthur Géa satte 4:33 Stunden schuften musste, spazierte Fritz gegen Vit Kopriva in nur zwei Stunden zum Sieg.

