Ein Gala-Abend im Zeichen der "Next Generation"

oe24 lud zur großen Preisverleihung in die Wiener Sofiensäle

Dienstagabend wurde das Geheimnis gelüftet, wer die Gewinner des „Next Generation Award“ von oe24 sind. In jeder Kategorie – von „Diversity“ und „Nachhaltigkeit“ über Social Responsibility und „Finanzen“ bis zu „NÖ Jungunternehmer“ – gab es jeweils drei nominierte junge Talente. Über Wochen hinweg konnte man für sie auf oe24.at voten.

oe24 "Next Generation Award" © Fuhrich

Errol und Mario Reichel mit Aline Basel © Fuhrich

Niki Fellner auf der Bühne © Fuhrich

Jene mit den meisten Stimmen wurden am 27. Jänner in den Wiener Sofiensälen mit dem Next Generation Award ausgezeichnet. Der Sonderpreis in der Kategorie „Next Generation Champions“ wurde der U17-Fußball-Nationalmannschaft verliehen. Sie hat sich bei der U17-Weltmeisterschaft nicht nur den Vizeweltmeistertitel erspielt, sondern auch die Herzen eines ganzen Landes erobert.

Glanzvoller Abend im Zeichen der "Next Generation"

Gernot Blümel und Alexander Pröll © Fuhrich

Daniela Schwarz und Daniela Bardel © Fuhrich

Durch den Abend führte erneut Topmodel Barbara Meier. Unter den Gästen fanden sich unter anderem Staatssekretär Alexander Pröll, Billa-Marketing-Chefin Daniela Schwarz, „Blitzblank“-Boss Mario Reichel, Szene-Gastronom Luigi Barbaro Jr. und zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten, die die nächste Generation von erfolgreichen Entrepreneuren feierten.

Die Gewinner:

Kategorie "Diversity": Amira Awad

Billa Marketing-Chefin Daniela Schwarz mit Gewinnerin Amira Awad © Fuhrich

Kategorie Sustainability: Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka

Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka © Fuhrich

Kategorie Social Responsibility: Anna Ledermüller

Anna Ledermüller © Fuhrich

Kategorie "Finanzen": Samy El Makarem

Samy El Makarem © Fuhrich

NÖ Jungunternehmen: Nadine und Kerstin Schüller

Nadine und Kerstin Schüller © Fuhrich

Der Sonderpreis "Next Generations Champions" nahm Sergej Savic für die U17 des ÖFB-Nationalteams entgegen.

Sergej Savic © Fuhrich

Damit zeigt sich eindrucksvoll, dass auch die "Next Generation" für die Zukunft bestens gewappnet ist.