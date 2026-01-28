Ein Gala-Abend im Zeichen der "Next Generation"

oe24 lud zur großen Preisverleihung in die Wiener Sofiensäle
Dienstagabend wurde das Geheimnis gelüftet, wer die Gewinner des „Next Generation Award“ von oe24 sind. In jeder Kategorie – von „Diversity“ und „Nachhaltigkeit“ über Social Responsibility und „Finanzen“ bis zu „NÖ Jungunternehmer“ – gab es jeweils drei nominierte junge Talente. Über Wochen hinweg konnte man für sie auf oe24.at voten.
oe24 "Next Generation Award"
Errol und Mario Reichel mit Aline Basel
Niki Fellner auf der Bühne
Jene mit den meisten Stimmen wurden am 27. Jänner in den Wiener Sofiensälen mit dem Next Generation Award ausgezeichnet. Der Sonderpreis in der Kategorie „Next Generation Champions“ wurde der U17-Fußball-Nationalmannschaft verliehen. Sie hat sich bei der U17-Weltmeisterschaft nicht nur den Vizeweltmeistertitel erspielt, sondern auch die Herzen eines ganzen Landes erobert.
Glanzvoller Abend im Zeichen der "Next Generation"
Gernot Blümel und Alexander Pröll
Daniela Schwarz und Daniela Bardel
Durch den Abend führte erneut Topmodel Barbara Meier. Unter den Gästen fanden sich unter anderem Staatssekretär Alexander Pröll, Billa-Marketing-Chefin Daniela Schwarz, „Blitzblank“-Boss Mario Reichel, Szene-Gastronom Luigi Barbaro Jr. und zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten, die die nächste Generation von erfolgreichen Entrepreneuren feierten.
Die Gewinner:
Kategorie "Diversity": Amira Awad
Billa Marketing-Chefin Daniela Schwarz mit Gewinnerin Amira Awad
Kategorie Sustainability: Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka
Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka
Kategorie Social Responsibility: Anna Ledermüller
Anna Ledermüller
Kategorie "Finanzen": Samy El Makarem
Samy El Makarem
NÖ Jungunternehmen: Nadine und Kerstin Schüller
Nadine und Kerstin Schüller
Der Sonderpreis "Next Generations Champions" nahm Sergej Savic für die U17 des ÖFB-Nationalteams entgegen.
Sergej Savic
Damit zeigt sich eindrucksvoll, dass auch die "Next Generation" für die Zukunft bestens gewappnet ist.