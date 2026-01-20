Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Life
Diane Kruger
© Getty Images

Neue Serie

Diane Kruger appelliert: "Frauen sollten mehr zusammenhalten"

20.01.26, 10:58
Teilen

Mehr weiblicher Zusammenhalt statt Konkurrenzdenken: Hollywood-Star Diane Kruger spricht sich offen für stärkere Solidarität unter Frauen aus. 

„Es kann Konkurrenz, Streit oder Meinungsverschiedenheiten geben. Aber am Ende sind wir Schwestern“, sagte Diane Kruger der „Bild“-Zeitung am Montag. Männer würden seit jeher vom sogenannten „Boys Club“-Prinzip profitieren. „Ich wünsche mir, dass wir Frauen uns diese Selbstverständlichkeit genauso erlauben“, so die Schauspielerin.

Ihr Appell: weniger Gegeneinander, mehr Miteinander

Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrer aktuellen Rolle wider. In der neuen Drama-Serie „The Seduction“ verkörpert Diane Kruger die wohlhabende und unabhängige Madame de Rosemonde, die die junge Marquise de Merteuil (gespielt von Anamaria Vartolomei) in die elitäre französische High Society des 18. Jahrhunderts einführt. Eine Beziehung, die weit über oberflächliche Mentorschaft hinausgeht. „Über lange Zeit wurden Frauen gegeneinander ausgespielt“, erklärt Kruger. „Umso kraftvoller ist der Moment, in dem sie erkennen, was möglich ist, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben.“

Gerade diese Dynamik macht die Serie so aktuell: Macht, Intrigen und gesellschaftliche Zwänge werden aus weiblicher Perspektive neu verhandelt. „The Seduction“ zeigt, wie Frauen innerhalb restriktiver Strukturen Wege finden, Einfluss zu nehmen – und welche Stärke entsteht, wenn sie zusammenhalten.

Lesen Sie auch

Die sechsteilige französische Serie läuft beim Streamingdienst HBO Max, der kürzlich auch in Österreich gestartet ist.

Inhaltlich basiert die Produktion lose auf dem berühmten Briefroman „Gefährliche Liebschaften“ von Choderlos de Laclos aus dem Jahr 1782, der bereits mehrfach verfilmt und adaptiert wurde. Mit modernem Blick und starken Frauenfiguren verleiht „The Seduction“ dem Klassiker nun eine zeitgemäße, feministische Note.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden