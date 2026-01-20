So emotional nehmen Stars auf Social Media Abschied von Valentino Garavani

Die Modewelt hat einen Giganten verloren: Valentino Garavani, einer der einflussreichsten Modeschöpfer, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Der Designer starb am 19. Jänner friedlich in seiner römischen Residenz, umgeben von seinen Liebsten.

Valentino hinterlässt nicht nur ein legendäres Modeimperium, sondern auch enge Freundschaften mit unzähligen Hollywood-Stars, Royals und anderen Designern. Entsprechend emotional fielen die Abschiede auf Social Media aus.

Gwyneth Paltrow: „Das Ende einer Ära“

Zu den persönlichsten Worten griff Schauspielerin Gwyneth Paltrow, die Valentino nicht nur als Designer, sondern als engen Freund kannte. Zu einem Foto, auf dem sie ihm liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt, schrieb sie über den „echten Valentino“ – den privaten Menschen hinter der Ikone. Sie erinnerte an seine Liebe zur Schönheit, zu seiner Familie, seinen Hunden, seine Gärten und an seinen Humor.

Cindy Crawford: Dankbarkeit und Herzschmerz

Auch Supermodel Cindy Crawford zeigte sich tief betroffen. Auf Instagram teilte sie mehrere Fotos mit Valentino und schrieb, sie sei „unendlich dankbar“ für die Jahre, in denen sie eng mit ihm zusammenarbeiten durfte. Er sei ein wahrer Meister seines Handwerks gewesen und werde unvergessen bleiben.

Die Kardashians: Abschied von einem Freund der Familie

Kim Kardashian verabschiedete sich mit mehreren Instagram-Storys, die intime Momente mit Valentino zeigten: tiefgehende Gespräche, Spaziergänge im Garten, spielerische Schnappschüsse mit Schwester Kourtney. Ihre Worte waren emotional: „Sweet Valentino. You were magical, so special. Thank you for your magic.“

Auch Kris Jenner widmete dem Designer einen ausführlichen Tribute-Post. Sie bezeichnete ihn als Visionär, Gentleman und künstlerisches Genie – vor allem aber als lieben Freund der Familie. Dazu teilte sie ein Gruppenfoto mit zahlreichen Familienmitgliedern.

Donatella Versace: „Ein wahrer Maestro“

Modeikone Donatella Versace ehrte Valentino mit zwei Fotos und sehr persönlichen Worten. Besonders bewegend: ihre Erwähnung von Giancarlo Giammetti, Valentinos langjährigem Lebens- und Geschäftspartner. „Heute haben wir einen wahren Maestro verloren“, schrieb sie. „Wir werden ihn niemals vergessen.“

Linda Evangelista gedenkt

Supermodel Linda Evangelista erinnerte mit einer Fotoreihe an gemeinsame Momente und Auftritte in Valentino-Kreationen. Sie dankte ihm für die Chance, seine Eleganz und sein Talent aus nächster Nähe erleben zu dürfen.

Sophia Loren: „Ein Privileg dich zu kennen.“

Auch Sophia Loren hatte eine enge Freundschaft mit dem Designer: „Du warst ein Freund, und deine Kunst und Leidenschaft werden für immer eine Quelle der Inspiration bleiben.“

Ein Vermächtnis für die Ewigkeit

Im Laufe seiner Karriere kleidete Valentino unzählige Legenden ein – darunter Nicole Kidman, Sharon Stone, Barbra Streisand, Sophia Loren, Elizabeth Taylor und Jackie Kennedy, für die er sogar das Hochzeitskleid ihrer zweiten Ehe entwarf.

Valentino Garavani wird in Rom aufgebahrt, die Trauerfeier findet am 23. Jänner in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri statt.