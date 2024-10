Rapper und YouTube-Star (29) wegen schwerer Vorwürfe verhaftet

Der britische Rapper und Online-Star Yung Filly, mit bürgerlichem Namen Andres Felipe Valencia Barrientos, sieht sich in Australien schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Nach einem Auftritt in Perth kam es zu einem schockierenden Zwischenfall, der nun weitreichende rechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Yung Filly wegen Vergewaltigungsvorwürfen angeklagt

Brisbane, Australien. Der 29-jährige Künstler, der durch seine Mitgliedschaft im YouTube-Kollektiv „Beta Squad“ sowie seine Moderationstätigkeiten für BBC Three bekannt ist, wurde am Dienstag in Brisbane (Australien) festgenommen. Kurz nach seiner Festnahme wurde Barrientos nach Perth überstellt, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Die Anklage gegen ihn beinhaltet schwerwiegende Vorwürfe.

Yung Filly beim F1 Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring am 30. Juni 2023 in Spielberg, Österreich. © getty ×

Vorwürfe und Anklagepunkte

Laut der Anklageschrift soll Yung Filly eine junge Frau in ihren Zwanzigern nach einem Auftritt in einem Nachtclub in Perth, genauer im Bar1, in sein Hotelzimmer gebracht haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Ermittler am 28. September. Barrientos wird unter anderem beschuldigt, sich in vier Fällen der sexuellen Penetration ohne Einwilligung, in drei Fällen der Körperverletzung und in einem Fall des Erstickens (Anmerkung: Hiermit ist das gewaltsame Würgen des Opfers gemeint) schuldig gemacht zu haben. Das Gericht in Perth sah sich nun mit diesen schweren Anschuldigungen konfrontiert.

Yung Filly und ein Gast nehmen an der UK-Premiere von "Beckham" im Curzon Mayfair am 3. Oktober 2023 in London, England, teil. © getty ×

Gerichtsverhandlung und Kautionsantrag

Am Donnerstag wurde Barrientos schließlich formell angeklagt. In der ersten Anhörung stellte sein Anwalt Seamus Rafferty SC, ein bekannter Strafverteidiger, einen Antrag auf Freilassung gegen Kaution. Dieser wurde dem 29-jährigen Musiker gewährt, sodass er bis zur weiteren Verhandlung auf freiem Fuß bleiben kann. Der genaue Kautionsbetrag ist bislang nicht bekannt, könnte aber in einer solchen Situation im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.

Internationale Bekanntheit und Karriere

Yung Filly, der zur Zeit seiner Festnahme auf Tour in Australien war, genießt nicht nur als Musiker, sondern auch als Entertainer in Großbritannien hohes Ansehen. Besonders bekannt ist er durch Auftritte bei „Soccer Aid“ auf ITV sowie in der beliebten Show „The Great Celebrity Bake Off“ auf Channel 4, die im Rahmen der „Stand Up To Cancer“-Kampagne ausgestrahlt wurde. Zudem wurde er 2021 mit einem MOBO Award als beste Medienpersönlichkeit ausgezeichnet.