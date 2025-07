Die Musik-Welt verabschiedet sich von Ozzy Osbourne

Die Musikwelt trauert um die Rock-Legende Ozzy Osbourne.

Der legendäre Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star Ozzy Osbourne ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren. Das teilte seine Familie mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben.

Auf den sozialen Medien verabschieden sich viele von der Rock-Legende.

Black Sabbath:

Elton John:

Sir Rod Stewart:

Aston Villa:

Ice T:

Pixies:

Rock & Roll Hall of Fame:

Metallica:

Jack White:

Billie Joe Armstrong:

Nirvana:

Yung Blud:

Von allen Seiten kommen Trauerbekundungen.

Erklärung seiner Familie

In einer offiziellen Erklärung teilte seine Familie mit, dass der Black Sabbath-Frontmann "umgeben von Liebe" gestorben sei. Die Rocklegende hatte erst vor weniger als drei Wochen ein letztes Mal auf der Bühne gestanden – auf einem Thron sitzend beim Konzert im Villa Park in Birmingham.

In der emotionalen Erklärung der Familie hieß es:

"Mit einer Trauer, die sich nicht in Worte fassen lässt, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist. Er war bei seiner Familie und wurde von Liebe umgeben. Wir bitten alle, in dieser schweren Zeit um Privatsphäre für unsere Familie."

Unterzeichnet war die Mitteilung von seiner Ehefrau Sharon sowie den Kindern Jack, Kelly, Aimee und Louis.

Der Musiker hatte sich Anfang des Monats noch einmal emotional von seinen Fans verabschiedet, als er sich nach fast 20 Jahren wieder mit seinen originalen Black Sabbath-Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward auf der Bühne vereinte.