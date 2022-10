Es ist wieder so weit. Im Herbst laden spannende Gourmet-Events zum kulinarischen Hochgenuss.

Der JRE Österreich präsentiert Veranstaltungen - vom SalzburgerLand bis ins Mühlviertel. Zücken Sie Ihre Terminkalender und lassen Sie sich folgende Events nicht entgehen (Details, linke Spalte): Am 18. und 19.10. kommen Vinophile beim Weinfest Heimspiel im SalzburgerLand voll auf ihre Kosten. Am 5.11. dürfen sich im Rahmen von HERBSTfreunde Feinschmecker auf ein exklusives Dinner eines besonderen Koch-Quartetts freuen. Von 18.-20.11. dreht sich beim Falstaff-Rotweindinner am Wörthersee alles um den edlen Tropfen! Gaumen und Lachmuskeln werden am 24.11. mit einem Dinner und einer Kabarett-Show gleichermaßen wohlwollend beansprucht.

Köstlicher Herbst

DI-MI, 18.-19.10.: WEINFEST HEIMSPIEL in Golling im SalzburgerLand.

Weinhaus, Restaurant und Wirtshaus Döllerer verwandeln sich zum österreichischen Epizentrum für Genießer. Rund 40 Winzer und Produzenten aus dem In- und Ausland präsentieren persönlich ihre Produkte. doellerer.at

SA, 05.11.: HERBSTFREUNDE -DIE JRE-KÜCHENPARTY bei Andreas Herbst in der Riederalm in Leogang.

Mit dabei Richard Rauch, Vitus Winkler, Uwe Machreich und das Weingut Wieninger. riederalm.com

FR-SO, 18.-20.11.: FALSTAFF-ROTWEIN-DINNER am Wörthersee in Kärnten.

Auf das Welcome-Dinner bei Thomas Gruber im Restaurant Seespitz folgt die Rotwein-Masterclass mit den Weinen zweier prämierter Spitzenwinzer. Dazu als Krönung ein Rotwein-Dinner, das in diesem Jahr im Zeichen der Ente steht. falkensteiner.com/ schlosshotel-velden

DO, 24.11.: "LIVE, PRIVAT & HÖCHST GENUSSVOLL FÜR ALLE SINNE" im Mühlviertel in Oberösterreich.

Ein Dinner in Concert & Kabarett mit Rudi Habringer und Ferry Öllinger, begleitet von Kreationen aus der Küche von Thomas Hofer. romantik.at