Real will Napoli-Stürmer Osimhen stoppen

Der Königsklassen-Kracher am Dienstag (21 Uhr/ live DAZN ) - Real Madrid gastiert ohne den verletzten ÖFB-Kapitän David Alaba im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel.

Mit dem 3:0-Sieg bei FC Girona schossen sich die "Königlichen" in der Liga auf den ersten Tabellenplatz zurück und machten damit auch die Derby-Pleite gegen Atletico Madrid beinahe wieder vergessen. Im Spitzenspiel des 2. Spieltages der Gruppenphase der Champions League sind die Blancos nun bei Italien-Meister Napoli gefordert (ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker).

Königlichen in der Defensive dünn aufgestellt

Mit einem Dreier könnte der CL-Rekordsiege an den Hausherren vorbeiziehen und auch in der Königsklasse an die Spitze klettern. Beide Teams stehen nach dem ersten Spieltag mit drei Punkten da. Die Italiener haben aber allerdings das bessere Torverhältnis.

Mit dem zurückgekehrten Vinícius Júnior hat Real-Coach Carlo Ancelotti zwar in der Offensive eine weitere Option und den gefährlichsten Offensivspieler der vergangenen Saison zurück, doch im Abwehrzentrum ist nach dem Ausfall von ÖFB-Superstar David Alaba die personelle Situation weiterhin angespannt.

Das letzte Spiel beim amtierenden italienischen Meister ist schon eine ganze Weile her. Im Achtelfinal-Rückspiel 2017 konnten sich die Madrilenen mit 3:1 durchsetzen. Aus der damaligen Mannschaft stehen aber immerhin noch fünf Akteure im Kader: Toni Kroos, Luka Modrić, Dani Carvajal, Nacho Fernández und Lucas Vázquez.

Ancelotti: »Osimhen ist einer der stärksten Stürmer in Europa«

Während die Königlichen einen makellosen Saisonstart hingelegt hatten, tat sich das Team von Neu-Coach Rudi Garcia in der Serie A lange schwer. Zuletzt konnten allerdings Udinese und Lecce überzeugend geschlagen werden und der dritte Tabellenplatz erobert werden.

Doch ähnnlich wie Ancelotti plagen auch Garcia personelle Sorgen in der Abwehr. Innenverteidiger Amir Rrahmani laboriert weiter an der Muskelverletzung, die er sich im ersten Gruppenspiel gegen Braga zugezogen hatte. Außerdem ist auch Juan Jesus weiterhin nicht dabei.

Dafür mit von der Partie ist Victor Osimhen, um den es zuletzt einigen Wirbel gab. Der Nigerianer, der von seinem eigenen Klub in einem Internetvideo verspottet worden war und daraufhin mittels seiner Beraters mit einer Klage gedroht hatte, zeigte sich allerdings in den letzten beiden Liga-Partien treffsicher und dürfte entsprechend motiviert auf sein erstes Aufeinandertreffen mit Real sein. Das weiß auch Ancelotti: "Osimhen ist einer der stärksten Stürmer in Europa."