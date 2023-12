Diese Elf soll Salzburg in die Europa League schießen

Im letzten Gruppenspiel der Königsklasse schickt Salzburg-Trainer Gerhard Struber am Dienstag (21 Uhr/ live auf Sky & DAZN) folgende Bullen auf den Platz.

Auch bei der fünften Champions-League-Teilnahme in Folge hat das letzte Gruppenspiel für Serienmeister Bull Salzburg Finalcharakter. Durfte man in den vergangenen Jahren vor den "Endspielen" noch von einem Verbleib in der Königsklasse träumen, so geht es am Dienstag (ab 21.00 Uhr, live im Sport24-Liveticker) um den Umstieg in die Europa League. Selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied wäre für die Salzburger im Heimspiel gegen Benfica Lissabon dafür bereits ausreichend.

Ein Herbst-Aus im Europacup seit 2016 will die Truppe von Trainer Gerhard Struber im letzten Gruppenspiel vermeiden. Gelingen soll das mit folgender Start-Aufstellung:

Salzburg: A. Schlager - Dedic, Piatkowski, Pavlovic, Baidoo - Sucic, Gourna-Douath, Bidstrup - Gloukh - Ratkov, Nene

Benfica: Trubin - Morato, Otamendi, Tomas Araujo, Aursnes - Orkun Kökcu, Joao Neves - Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario - Tengstedt

© UEFA

Ulmer nur auf der Bank

Routinier Andreas Ulmer meldete sich am Montag krank. Den 38-Jährigen plagten Gliederschmerzen. Sein Einsatz gegen Benfica war daher fraglich. Nun gibt es jedoch Gewissheit: Der Bullen-Kapitän reicht seine Binde an Youngster Amar Dedic (21) weiter. Dennoch bleibt eine gewisse Hoffnung auf einen Einsatz bestehen, da Ulmer vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen wird und somit nicht komplett ausfällt.