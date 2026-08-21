Sturm & Schmankerl
Es ist Sturmzeit: 4 Rezepte, die jetzt besonders gut dazu passen
Pünktlich ab Ende August ist es wieder so weit: In den Buschenschanken funkeln die Krügerl, gefüllt mit weißem oder rotem Sturm. Die feine Fruchtsüße und die aufbrausende Kohlensäure verlangen allerdings nach einer starken kulinarischen Begleitung. Diese 4 Gerichte sind das perfekte Match für Ihr nächstes Krügerl:
Liptauer
Was wäre ein frisches Glas Sturm ohne eine gute Jause? Der würzige Liptauer-Aufstrich mit Paprika und Kümmel gehört darf einfach nicht fehlen. Er ist in 10 Minuten fertig und schmeckt am besten auf einem dicken Stück frischem Schwarzbrot.
Zutaten (für 1 Schüssel):
- 250 g Speisetopfen; 20 % Fett
- 100 g weiche Butter
- 1 rote Zwiebel
- 2 TL edelsüßes Paprikapulver
- 1 TL Kümmel
- 1 TL Estragonsenf
- 1 EL Kapern
- Etwas von Salz, Pfeffer, Schnittlauch
Zubereitung
- Die weiche Butter in einer Schüssel mit dem Handmixer oder einer Gabel cremig rühren.
- Den Topfen untermischen, bis eine glatte Masse entsteht.
- Zwiebelwürfel, Kapern, Paprikapulver, Senf und Kümmel hinzugeben und gut verrühren.
- Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen und vor dem Servieren mit frischem Schnittlauch bestreuen.
Herzhafter Zwiebelkuchen
Die süßlich-karamellisierten Zwiebeln und der rauchige Speck fangen die Fruchtigkeit des Getränks perfekt auf.
Zutaten (für 1 Backblech)
- 1 Rolle Quiche- oder Mürbeteig
- 750 g Zwiebeln
- 150 g durchwachsener Speck (gewürfelt)
- 1 EL Butter
- 3 Stk. Eier
- 200 g Sauerrahm
- 1 TL Kümmel
- 1 Prise Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Zubereitung
- Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden.
- Den Speck in einer großen Pfanne ohne Öl knusprig auslassen. Einen Esslöffel Butter hinzufügen, die Zwiebelringe dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten glasig und weich dünsten. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 200°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.
- In einer Schüssel Eier und Sauerrahm verquirlen. Mit Salz (vorsichtig, der Speck ist salzig), Pfeffer, Muskatnuss und Kümmel würzen.
- Den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ausrollen (Ränder etwas hochziehen). Die Zwiebel-Speck-Mischung darauf verteilen und den Sauerrahm-Guss gleichmäßig darüber gießen.
- Auf mittlerer Schiene ca. 30–35 Minuten goldbraun backen. Warm servieren!
Knuspriger Kürbis-Flammkuchen mit Feta
Mit dem Sturm beginnt auch die Kürbis-Saison. Dieser herbstliche Flammkuchen sieht fantastisch aus, ist ruckzuck gebacken und harmoniert dank der leichten Säure des Fetas perfekt mit einem Glas Schilchersturm.
Zutaten (für 1 Flammkuchen)
- 1 Pkg. Flammkuchenteig
- 150 g Crème fraîche
- 1/4 Stk. Hokkaido-Kürbis (mit Schale)
- 1 rote Zwiebel
- 100 g Speckwürfel
- 100 g Feta-Käse
- ein paar Zweige Rosmarin
- 1 Prise Salz, Pfeffer
Zubereitung
- Den Backofen auf 220°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Flammkuchenteig auf einem Blech ausrollen.
- Crème fraîche mit etwas Salz und Pfeffer glatt rühren und den Teig damit bestreichen.
- Den Hokkaido-Kürbis entkernen und in sehr feine, dünne Spalten schneiden (am besten mit einem Hobel). Die rote Zwiebel in Ringe schneiden.
- Kürbis, Zwiebeln und Speckwürfel auf der Crème fraîche verteilen.
- Den Feta-Käse mit den Fingern zerbröseln und zusammen mit ein paar Rosmarinnadeln über den Flammkuchen streuen.
- Für ca. 12–15 Minuten in den Ofen schieben, bis die Ränder knusprig sind und der Kürbis weich ist.
Maroni-Speck-Röllchen
Heiße Maroni und Sturm sind ein Traum-Duo. Wir setzen noch einen drauf und wickeln die herbstlichen Edelkastanien in Speck.
Zutaten (für ca. 20 Stück)
- 200 g vorgegarte und geschälte Maroni
- 10-12 lange Scheiben Bauchspeck
- 1 EL flüssiger Honig
- 1 Prise Chiliflocken
- 1 paar Holzzahnstocher zum Fixieren
Zubereitung
- Backofen auf 200°C (Heißluft) vorheizen.
- Jede Maroni in eine halbe Scheibe Speck einwickeln. Damit sich der Speck nicht löst, mit einem Zahnstocher feststecken.
- Die Röllchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
- Für ca. 10–12 Minuten in den Ofen geben, bis der Speck knusprig ausgelassen ist.
- Das Blech aus dem Ofen holen, die heißen Röllchen direkt mit etwas flüssigem Honig beträufeln und (wer es feurig mag) mit ein paar Chiliflocken bestreuen.
- Kurz abkühlen lassen und direkt als Fingerfood zum kühlen Sturm snacken.
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