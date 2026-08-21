Es ist Sturmzeit: 4 Rezepte, die jetzt besonders gut dazu passen

Pünktlich zum Ende des Sommers ist in Österreich die wohl köstlichste Zeit des Jahres ausgebrochen: Der Sturm ist da. Aber was isst man eigentlich am besten zu diesem süß-prickelnden Vorboten des neuen Weins?

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Pünktlich ab Ende August ist es wieder so weit: In den Buschenschanken funkeln die Krügerl, gefüllt mit weißem oder rotem Sturm. Die feine Fruchtsüße und die aufbrausende Kohlensäure verlangen allerdings nach einer starken kulinarischen Begleitung. Diese 4 Gerichte sind das perfekte Match für Ihr nächstes Krügerl:

Liptauer

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Was wäre ein frisches Glas Sturm ohne eine gute Jause? Der würzige Liptauer-Aufstrich mit Paprika und Kümmel gehört darf einfach nicht fehlen. Er ist in 10 Minuten fertig und schmeckt am besten auf einem dicken Stück frischem Schwarzbrot.

Zutaten (für 1 Schüssel): 250 g Speisetopfen; 20 % Fett

100 g weiche Butter

1 rote Zwiebel

2 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Kümmel

1 TL Estragonsenf

1 EL Kapern

Etwas von Salz, Pfeffer, Schnittlauch Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 10 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die weiche Butter in einer Schüssel mit dem Handmixer oder einer Gabel cremig rühren. Den Topfen untermischen, bis eine glatte Masse entsteht. Zwiebelwürfel, Kapern, Paprikapulver, Senf und Kümmel hinzugeben und gut verrühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mindestens 30 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen und vor dem Servieren mit frischem Schnittlauch bestreuen.

Herzhafter Zwiebelkuchen

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Die süßlich-karamellisierten Zwiebeln und der rauchige Speck fangen die Fruchtigkeit des Getränks perfekt auf.

Zutaten (für 1 Backblech) 1 Rolle Quiche- oder Mürbeteig

750 g Zwiebeln

150 g durchwachsener Speck (gewürfelt)

1 EL Butter

3 Stk. Eier

200 g Sauerrahm

1 TL Kümmel

1 Prise Salz, Pfeffer, Muskatnuss Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 6

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Den Speck in einer großen Pfanne ohne Öl knusprig auslassen. Einen Esslöffel Butter hinzufügen, die Zwiebelringe dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten glasig und weich dünsten. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen. Den Backofen auf 200°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. In einer Schüssel Eier und Sauerrahm verquirlen. Mit Salz (vorsichtig, der Speck ist salzig), Pfeffer, Muskatnuss und Kümmel würzen. Den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ausrollen (Ränder etwas hochziehen). Die Zwiebel-Speck-Mischung darauf verteilen und den Sauerrahm-Guss gleichmäßig darüber gießen. Auf mittlerer Schiene ca. 30–35 Minuten goldbraun backen. Warm servieren!

Knuspriger Kürbis-Flammkuchen mit Feta

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Mit dem Sturm beginnt auch die Kürbis-Saison. Dieser herbstliche Flammkuchen sieht fantastisch aus, ist ruckzuck gebacken und harmoniert dank der leichten Säure des Fetas perfekt mit einem Glas Schilchersturm.

Zutaten (für 1 Flammkuchen) 1 Pkg. Flammkuchenteig

150 g Crème fraîche

1/4 Stk. Hokkaido-Kürbis (mit Schale)

1 rote Zwiebel

100 g Speckwürfel

100 g Feta-Käse

ein paar Zweige Rosmarin

1 Prise Salz, Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 2

Zubereitung

Den Backofen auf 220°C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Flammkuchenteig auf einem Blech ausrollen. Crème fraîche mit etwas Salz und Pfeffer glatt rühren und den Teig damit bestreichen. Den Hokkaido-Kürbis entkernen und in sehr feine, dünne Spalten schneiden (am besten mit einem Hobel). Die rote Zwiebel in Ringe schneiden. Kürbis, Zwiebeln und Speckwürfel auf der Crème fraîche verteilen. Den Feta-Käse mit den Fingern zerbröseln und zusammen mit ein paar Rosmarinnadeln über den Flammkuchen streuen. Für ca. 12–15 Minuten in den Ofen schieben, bis die Ränder knusprig sind und der Kürbis weich ist.

Maroni-Speck-Röllchen

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Heiße Maroni und Sturm sind ein Traum-Duo. Wir setzen noch einen drauf und wickeln die herbstlichen Edelkastanien in Speck.

Zutaten (für ca. 20 Stück) 200 g vorgegarte und geschälte Maroni

10-12 lange Scheiben Bauchspeck

1 EL flüssiger Honig

1 Prise Chiliflocken

1 paar Holzzahnstocher zum Fixieren Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung