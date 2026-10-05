Das wahrscheinlich beste Airfryer-Kürbis-Rezept der Welt

Außen knusprig, innen butterweich und dazu eine cremige Feta-Creme mit süß-scharfem Hot Honey: Diese Kürbis-Bites aus dem Airfryer sind in weniger als 30 Minuten fertig – und könnten sogar Kürbis-Skeptiker überzeugen!

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Kürbis kann köstlich sein – oder weich, wässrig und ein bisschen langweilig. Bei diesem Rezept passiert Letzteres garantiert nicht. Der Hokkaido wird mit Parmesan, Gewürzen und etwas Speisestärke ummantelt und anschließend im Airfryer goldbraun gebacken. Das Ergebnis: außen herrlich knusprig, innen weich und leicht süßlich.

Richtig unwiderstehlich wird das Gericht aber erst durch die Kombination mit einer cremigen Feta-Joghurt-Creme und Hot Honey. Der scharfe Honig bringt Süße und eine angenehme Schärfe ins Spiel, während der Feta für Säure und eine salzige Note sorgt.

Darum ist dieses Airfryer-Kürbis-Rezept so gut

Das Geheimnis liegt im Zusammenspiel verschiedener Geschmacksrichtungen und Texturen. Der Kürbis karamellisiert durch die heiße Luft besonders schnell, ohne dabei in Öl zu schwimmen. Ein wenig Speisestärke entzieht seiner Oberfläche Feuchtigkeit und macht ihn knuspriger, während der Parmesan für eine würzige Kruste sorgt.

Die kühle Feta-Creme bildet den perfekten Kontrast zum heißen Kürbis. Hot Honey verbindet schließlich alles miteinander: süß, scharf, salzig und cremig – genau diese Kombination macht das Rezept so besonders. Außerdem muss der Hokkaido nicht geschält werden und ist dadurch ideal für ein schnelles Feierabendessen.

Knusprige Kürbis-Bites mit Feta-Creme und Hot Honey

Zutaten für 4 Personen 800 g Hokkaidokürbis

1 EL Olivenöl

2 EL Speisestärke

3 EL frisch geriebener Parmesan

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Salz

etwas schwarzer Pfeffer

150 g Feta

120 g griechischer Joghurt

1 EL Zitronensaft

1 TL Olivenöl

2 EL Honig

1/2 bis 1 TL Chiliflocken

1 TL Zitronensaft

2 EL geröstete Kürbiskerne

frische Petersilie oder Thymian Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 4

Zubereitung

Kürbis vorbereiten: Den Hokkaidokürbis gründlich waschen, halbieren und die Kerne mit einem Löffel entfernen. Schälen muss man ihn nicht. Das Fruchtfleisch in etwa zwei Zentimeter große Würfel schneiden und anschließend mit Küchenpapier möglichst gut trocken tupfen. Würzen: Die Kürbiswürfel in eine große Schüssel geben und zunächst mit dem Olivenöl vermengen. Speisestärke, Parmesan, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer hinzufügen. Alles gut durchmischen, bis die Kürbisstücke gleichmäßig von einer dünnen Panade umhüllt sind. Im Airfryer backen: Den Airfryer auf 190 Grad vorheizen. Die Kürbiswürfel möglichst nebeneinander in den Korb legen. Sie sollten nicht übereinanderliegen, damit die heiße Luft von allen Seiten zirkulieren kann. Den Kürbis je nach Größe der Stücke etwa 15 bis 18 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit den Korb kräftig durchschütteln. Sind die Würfel noch nicht ausreichend gebräunt, weitere zwei bis drei Minuten garen. Feta-Creme zubereiten: Während der Kürbis im Airfryer ist, Feta, Joghurt, Zitronensaft, Olivenöl und Pfeffer mit einem Pürierstab oder in einem Mixer zu einer glatten Creme verarbeiten. Ist die Konsistenz zu fest, kann ein kleiner Schuss Wasser hinzugefügt werden. Hot Honey anrühren: Honig und Chiliflocken in einem kleinen Topf vorsichtig erwärmen. Nicht aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und den Zitronensaft unterrühren. Wer es weniger scharf mag, verwendet zunächst nur eine kleine Prise Chili. Anrichten: Die Feta-Creme auf einem Teller verstreichen und die heißen Kürbis-Bites darauf verteilen. Mit Hot Honey beträufeln und mit gerösteten Kürbiskernen sowie frischen Kräutern bestreuen. Sofort servieren.

Der wichtigste Trick für knusprigen Airfryer-Kürbis

Der Korb darf nicht zu voll sein. Liegen die Kürbisstücke übereinander, werden sie eher gedämpft als geröstet und bleiben weich. Bei einem kleineren Airfryer sollte der Kürbis deshalb lieber in zwei Portionen zubereitet werden.

Auch das gründliche Abtrocknen ist entscheidend. Je weniger Feuchtigkeit sich auf der Oberfläche befindet, desto besser haften Speisestärke und Parmesan – und desto knuspriger wird die Kruste.

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Dazu passen die Kürbis-Bites

Die knusprigen Kürbisstücke schmecken als herbstliche Vorspeise, vegetarisches Hauptgericht oder warmer Snack. Sie passen außerdem hervorragend zu einem grünen Salat, Couscous oder geröstetem Sauerteigbrot. Wer daraus eine besonders sättigende Mahlzeit machen möchte, serviert sie mit Kichererbsen oder einem pochierten Ei.

Eines ist allerdings sicher: Direkt aus dem Airfryer, noch heiß und mit reichlich Feta-Creme und Hot Honey, schmecken sie am allerbesten.