Günstig & unwiderstehlich: Low-Budget-Rezepte für den Feierabend

Gutes Essen muss nicht immer teuer sein. Probieren Sie diese drei pfiffig interpretierten Gerichte aus – gut für den Gaumen und das Börserl!
Schinken-Käse-Brot-Auflauf
© StockFood
Zutaten für 4-6 Personen
- 8 Scheiben Brot
- 50 g weiche Butter
- 1 Zwiebel
- 100 g Schinken in Scheiben
- 1 Knoblauchzehe
- 250 ml Obers
- 3 Eier
- Salz
- Muskatnuss
- 150 g Tilsiter Pfeffer
- Schnittlauch in Röllchen zum Bestreuen
Zubereitung * leicht * 50 min
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Brotscheiben mit Butter bestreichen. Die Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Auf die Brotscheiben streuen und in eine Auflaufform schichten. Dazwischen den Schinken verteilen.
- Den Knoblauch abziehen und in eine Schüssel pressen. Mit dem Obers und den Eiern verquirlen und mit Salz und Muskatnuss würzen. Über die Brotscheiben gießen, mit dem Käse bestreuen und mit Pfeffer übermahlen. Den Auflauf im Ofen ca. 35 Minuten goldbraun backen. Mit Schnittlauch bestreut servieren.
Gebratener Reis aus dem Wok
© StockFood
Zutaten für 4 Personen
- 150 g TK-Erbsen Salz
- 150 g Speck in Scheiben 3 cm Ingwer
- 2 Knoblauchzehen 1–2 rote Chilischoten 1 Bund Schnittlauch
- 2 EL Pflanzenöl 400 g gegarter Reis vom Vortag
- 4 Eier
- 1 EL Sojasauce 1 EL Öl Pfeffer
Zubereitung * leicht * 30 min
- Die Erbsen antauen lassen, dann in Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Den Speck in Streifen schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und beides fein würfeln. Die Chilischoten waschen, putzen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden.
- Im Wok das Öl erhitzen und den Speck darin knusprig braten, dann mit dem Schaumlöffel herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Ingwer, Knoblauch und Chili im verbliebenen Fett 2–3 Minuten anschwitzen, dann den Reis zufügen und unter Rühren mitbraten.
- Erbsen und Speck untermischen und weiter garen. Die Eier mit Sojasauce, Öl und Pfeffer verquirlen, über den Reis gießen und alles unter Rühren weiter braten, bis die Eier gestockt sind. Den gebratenen Reis abschmecken, in Schalen oder tiefen Tellern anrichten und mit Schnittlauch bestreut servieren.
Rezepte von Stockfood