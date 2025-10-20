Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Cooking
E-Paper Cooking
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Regional
Günstig & unwiderstehlich: Low-Budget-Rezepte für den Feierabend
© StockFood

2 Rezepte

Günstig & unwiderstehlich: Low-Budget-Rezepte für den Feierabend

20.10.25, 16:00
Teilen

Gutes Essen muss nicht immer teuer sein. Probieren Sie diese drei pfiffig interpretierten Gerichte aus – gut für den Gaumen und das Börserl!

Schinken-Käse-Brot-Auflauf

Günstig & unwiderstehlich: Low-Budget-Rezepte für den Feierabend
© StockFood

Zutaten für 4-6 Personen

  • 8 Scheiben Brot
  • 50 g weiche Butter
  • 1 Zwiebel
  • 100 g Schinken in Scheiben
  • 1 Knoblauchzehe
  • 250 ml Obers
  • 3 Eier
  • Salz
  • Muskatnuss
  • 150 g Tilsiter Pfeffer
  • Schnittlauch in Röllchen zum Bestreuen

Zubereitung * leicht * 50 min

  1. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Brotscheiben mit Butter bestreichen. Die Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden. Auf die Brotscheiben streuen und in eine Auflaufform schichten. Dazwischen den Schinken verteilen.
  2. Den Knoblauch abziehen und in eine Schüssel pressen. Mit dem Obers und den Eiern verquirlen und mit Salz und Muskatnuss würzen. Über die Brotscheiben gießen, mit dem Käse bestreuen und mit Pfeffer übermahlen. Den Auflauf im Ofen ca. 35 Minuten goldbraun backen. Mit Schnittlauch bestreut servieren.

Gebratener Reis aus dem Wok

Günstig & unwiderstehlich: Low-Budget-Rezepte für den Feierabend
© StockFood

Zutaten für 4 Personen

  • 150 g TK-Erbsen Salz
  • 150 g Speck in Scheiben 3 cm Ingwer
  • 2 Knoblauchzehen 1–2 rote Chilischoten 1 Bund Schnittlauch
  • 2 EL Pflanzenöl 400 g gegarter Reis vom Vortag
  • 4 Eier
  • 1 EL Sojasauce 1 EL Öl Pfeffer

Zubereitung * leicht * 30 min

  1. Die Erbsen antauen lassen, dann in Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Den Speck in Streifen schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und beides fein würfeln. Die Chilischoten waschen, putzen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden.
  2. Im Wok das Öl erhitzen und den Speck darin knusprig braten, dann mit dem Schaumlöffel herausnehmen und kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Ingwer, Knoblauch und Chili im verbliebenen Fett 2–3 Minuten anschwitzen, dann den Reis zufügen und unter Rühren mitbraten.
  3. Erbsen und Speck untermischen und weiter garen. Die Eier mit Sojasauce, Öl und Pfeffer verquirlen, über den Reis gießen und alles unter Rühren weiter braten, bis die Eier gestockt sind. Den gebratenen Reis abschmecken, in Schalen oder tiefen Tellern anrichten und mit Schnittlauch bestreut servieren. 

Rezepte von Stockfood

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden