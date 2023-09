UNO-Chef lässt Russen mit einem Satz abblitzen

Der Vorsitzende des Sicherheitsrates lieferte sich einen Schlagabtausch mit Russlands UN-Botschafter.

Russland hat eine frühe Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im UNO-Sicherheitsrat vergeblich zu verhindern versucht. UNO-Botschafter Wassili Nebensja sagte am Mittwoch in New York, es gebe keinen Anlass, den ukrainischen Präsidenten zuerst reden zu lassen und die Sitzung in eine "Ein-Mann-Stand-up-Show" zu verwandeln. Russische Vertreter erinnern immer wieder an Selenskyjs Brotberuf als Komiker, weil sie hoffen, dass das seine Glaubwürdigkeit schmälert.

Der momentane Vorsitzende des Sicherheitsrates, der albanische Regierungschef Edi Rama, ließ den russischen Diplomaten abblitzen. Es kam in der Folge zu einem Schlagabtausch zwischen Nebensja und Rama, in dem der albanische Premier unter anderem sagte: "Können wir jetzt mit Ihrer Erlaubnis die Sitzung normal fortsetzen?" Selenskyj war kurz zuvor im Rat eingetroffen. Er setzte sich gegenüber von Nebensja an den runden Tisch.

Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen traf sich am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Neben einer hochkarätigen Besetzung mit einer Reihe von Staats- und Regierungschefs sowie Außenministern wurde mit Spannung erwartet, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen wird. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sollte sprechen.