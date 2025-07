Schock-Beichte von Lily Allen: Mehrere Abtreibungen – Zahl vergessen!

Die Sängerin spricht ganz offen über das Tabuthema - heute stehe sie Abtreibungen allerdings anders gegenüber.

Popstar Lily Allen (40) sorgt mit sehr persönlichen Enthüllungen in ihrem Podcast für Aufsehen. Die britische Sängerin gab in einer aktuellen Folge von „Miss Me?“ preis, dass sie sich nicht mehr genau erinnern könne, wie viele Abtreibungen sie in der Vergangenheit hatte.

„Ich wurde früher ständig schwanger“, erzählt Allen laut dem US-Magazin People. Sie schätzt, dass es „vier oder fünf“ Schwangerschaftsabbrüche gewesen sein könnten. Ihre Co-Moderatorin Miquita Oliver (41) gestand im Gespräch ebenfalls, ungefähr fünf Abtreibungen hinter sich zu haben.

"Der Mann bezahlte für meine Abtreibung"

Besonders eindrücklich schilderte Allen eine Erfahrung aus jungen Jahren: „Ich erinnere mich daran, wie ich einmal schwanger wurde und der Mann für meine Abtreibung bezahlte, und ich dachte, das sei so romantisch.“ Heute sehe sie das jedoch ganz anders: „Ich denke nicht, dass es großzügig oder romantisch ist.“ Der betreffende Mann habe sich nach dem Eingriff nie wieder bei ihr gemeldet.





Trotz der bewegten Vergangenheit ist Lily Allen heute Mutter von zwei Töchtern: Ethel Mary (13) und Marnie Rose (12) stammen aus ihrer Ehe mit dem Bauunternehmer Sam Cooper, die von 2011 bis 2018 dauerte. Ein Sohn des Paares war 2010 tot zur Welt gekommen – ein schwerer Schicksalsschlag für die Sängerin.

2020 wagte Allen einen Neuanfang und heiratete den Schauspieler David Harbour (50). Doch vor einigen Monaten trennte sich das Paar wieder. Er sei ihr fremdgegangen, hieß es.