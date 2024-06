× Völlig überraschend: 13-Jährige bringt auf Klassenfahrt Baby zur Welt

Während einer Klassenfahrt in Polen hat eine 13-Jährige ein Kind zur Welt gebracht. Nach der Geburt wurden Mutter und Kind ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Schülergruppe befand sich gerade auf Klassenfahrt in einem Erholungszentrum in Zator nahe Krakau. Am Mittwochabend (15. Mai) klagte das Mädchen über Übelkeit und brachte das Kind daraufhin in den Toiletten der Unterkunft zur Welt.

Zustand von Mutter und Kind

Die junge Mutter wird im Krankenhaus in Oswiecim behandelt, ihr Zustand ist stabil. Das Baby musste jedoch aufgrund von gesundheitlichen Komplikationen in die Uniklinik Krakau gebracht werden.

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger

Da die Mutter unter 15 Jahre alt ist, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger gegen Unbekannt. Dem Täter drohen nach polnischem Recht im Falle der Volljährigkeit zwei bis zwölf Jahre Haft. Bei Minderjährigkeit des Täters wird der Fall vor einem Familiengericht verhandelt.

Statistiken zu Teenager-Schwangerschaften

Laut der Statistikbehörde GUS wurden in Polen im Jahr 2022 landesweit 306.155 Geburten registriert, davon 171 bei Müttern im Alter von 15 Jahren oder jünger.