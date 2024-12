× Helene Fischer zeigt die 1. Highlights ihrer Weihnachtsshow

Am 25. Dezember versüßt uns Helene Fischer Weihnachten. Jetzt liefert sie die ersten Fotos ihrer Mega-Show.

Sechs Kostüme, Entree auf einer Schwebeplattform und Duette mit u.a. Robbie Williams („She’s the One“), ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen und Reinhard Mey, den sie nach 25 Jahren Pause wieder für einen TV-Auftritt überreden konnte. Am 25. Dezember bringt Helene Fischer ihre Weihnachts-Show ins TV (20.15 Uhr, ORF 2). Schon jetzt liefert sie ihr Foto-Album dazu. Innige Umarmung mit Chart-Durchstarterin Ayliva („Beifahrer“) und emotionale Rührung für Reinhard Mey inklusive. „Es ist mir solch eine Ehre, dass du in meine Show kommst!“

Highlights: Robbie (o.) und Ex-Freund Silbereisen (u.)

Fast acht Stunden ((!) lang stand sie dafür am 6. und 7.Dezember bei den beiden Aufzeichnungen in Düsseldorf auf der Bühne. oe24 war live dabei und erlebte Helene sogar beim Putzen! In einer Umbau-Pause griff sie nämlich helfend zum Wischmopp. „Das bin ich ja von zuhause gewöhnt.“ Eine Szene die wohl leider nicht im TV zu sehen sein wird, ebenso wie ihr Patzer bei der Ansage für Maite Kelly wo sie zum einzigen Mal ins Stottern kam. „Wie ist der Songtitel? Was ist denn mit mir heute los?“

Dafür gibt’s eine illustre Gästeschar wie Giovanni Zarrella („Universo“), Nino de Angelo (Jenseits von Eden), Marianne Rosenberg („Lieder der Nacht“) Latino-Popper Alvaro Soler („Sofia“), Hape Kerkeling, Newcomer Gregor Hägele („Ein bisschen mehr“) oder David Garrett („Shape Of You“).





Cool: Helene hat dazu jetzt auf Instagram auch einen Countdown gestartet. Zum Auftakt gibt Giovanni Zarrella spannende Backstage Einblicke hinter die Show.