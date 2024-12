× Helene: So heiß wird ihre Weihnachts-Show

oe24 war bei der ersten Aufzeichnung der ›Helene Fischer‹-Show dabei.

2013 trafen sie sich beim „Bambi Award“. 2019 nahm man gemeinsam das Weihnachts-Duett „Santa Baby“ auf und jetzt versüßt uns Helene Fischer mit Robbie Williams gleich den TV-Abend am Christtag! Denn der Popsuperstar ist Stargast der großen „Helene Fischer Show“, die am 25. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF2 läuft und für die am Freitag in der Messehalle von Düsseldorf die erste von zwei Aufzeichnung über die Bühne ging. oe24 war live dabei.

Die fast vier-stündige (!) Show startete gewohnt spektakulär: zu „Jetzt oder nie“ schwebte Helene begleitet von unzähligen Feuerfontainen auf einer Ringkonstruktion vom Hallendach herab! Dann begrüßte sie ihren ersten Stargast: Die unwiderstehliche Schlagerikone Marianne Rosenberg, mit der sie auch ein Medley rund um „Marleen“ anstimme. Was für ein Opening!

Und in dieser Tonart ging es für die 12.000 Besucher weiter, denn Helene hatte sich wieder eine illustre Gästeschar geladen. u.a. Giovanni Zarrella („Universo“), Nino de Angelo, Reinhard Mey („Es ist mir solch eine Ehre, dass ich ihn gewinnen konnte, denn er war schon seit 25 Jahren in keiner TV-Show.“), Maite Kelly („Time After Time“), Latino-Popper Alvaro Soler, Chart-Durchstarterin Ayliva (“Beifahrer“), Hape Kerkeling, Newcommer Gregor Hegele („Ein bisschen mehr“) oder David Garrett.

Dazu gab‘s natürlich auch Akrobatik-Einlagen, die Hits aus „Footloose“, „König der Löwen“ oder „Wicked“, Muscial-Darbietungen („Hercules“) und Auszüge aus ihrer aktuellen Hit-CD „Die schönsten Kinderlieder“. Auch den umstrittenen Aufreger „Aramsamsam.“

Für den früh gezündeten Mitklatsch-Klassiker „Atemlos“, den sie im heißen Latino-Rhythmus lieferte, tanzte Helen im kessen roten Mini-Kleidchen an, bei den Kinderliedern rockte sie im rosa Hosenanzug ab und zum Ballett-Musical „Billy Elliott“ zeigte sie verboten viel Dekolleté.

Spannend: Stargeiger David Garrett verspätete sich wegen Anflug-Problemen. Was Helene sogar zu einer kurzen Kritik hinriss: „Dem werd ich‘s aber sagen!“ Und zu ganz viel Fannähe. Die Pause wurde für Autogramme und Selfies genutzt. Und sogar zu Putzen der Bühne, denn Helene griff sogar helfend zum Wischmopp: „Das bin ich ja von zuhause gewöhnt.“

Witzig: in einer weiteren Umbaupause stürmte sogar Lucy von den No Angels auf die Bühne: „Helene, ich will ein Kind von dir!“

Am Samstag, bei der zweiten Aufzeichnungs-Runde, steht dann die große Robbie Show am Plan. Als Promo für seine Film-Bio „Better Man“, die ab 2. Jänner bei uns im Kino startet und die Tournee mit dem Wien-Konzert am 12. Juli hat er dafür auch den brandneuen Hit „Forbidden Road“ einstudiert.

Damit sollte Helene die Hit-Quoten vom Vorjahr übertreffen. 5,02 Millionen Deutsche sahen damals zu. Und über 500.000 im ORF.