× Helene Fischer: Neustart mit Kinderliedern

Helene Fischer erfüllt sich einen "Herzenswunsch" und bringt am Freitag ihre erste CD Mit Kinderliedern! Am Samstag ist sie damit dann auch im ORF zu sehen.

„In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden“ Helene Fischer, seit Dezember 2021 ja Mama von Tochter Nala, bringt jetzt ihr „absolutes Herzensprojekt“: Am Freitag (1. November) kommt die CD "Die schönsten Kinderlieder" für die sie 25 Evergreens wie „Alle meine Entchen“, „Hoppe hoppe Reiter“ oder „Biene Maja“ eingesungen hat.

„Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Lieder neu zu interpretieren und in meiner ganz eigenen Version aufzunehmen. Ich hoffe, dass auch alle Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel Spaß an dem Album haben werden, die diese Lieder selbst noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen,“ erklärt Helene ihre neue CD, für die sie auch gleich eine Art Bildungsauftrag erkennt. „Für mich war es ganz wichtig, dass diese Klassiker nicht verloren gehen, die auf eine gewisse Art schon deutsches Kulturgut geworden sind.“ Dazu liefert sie auch gleich ein Soundbuch, wo jedes Bild zum Leben erwacht!

Das sind die Kinderlieder, die Helene Fischer aufgenommen hat:

Hallo, hallo, schön, dass du da bist

Fünf kleine Fische

Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

So ein schöner Tag (Fliegerlied)

Hände waschen

Tschu Tschu wa

Alle meine Entchen

Hoppe hoppe Reiter

Das Lied über mich

Aramsamsam

Das ist gerade das ist schief

Backe backe Kuchen

Der Kuckuck und der Esel

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad

Auf der Mauer, auf der Lauer

Häschen in der Grube

Biene Maja

Die Räder vom Bus

Wie schön, dass du geboren bist

Wenn du fröhlich bist

Meine Hände sind verschwunden

Was müssen das für Bäume sein?

Bruder Jakob

Weißt du, wieviel Sternlein stehen

La-Le-Lu

Nach über einem Jahr Pause, bei dem sie nur am Set von Florian Silbereisens Traumschiff und bei einem Konzert von Adele gesichtet wurde, startet Helene jetzt wieder voll durch: Schon am Samstag ist sie mit einem Kinderlieder-Medley zu Gast bei der TV-Show „Klein gegen Groß“ (20.15 Uhr, ORF1). Am 25. Dezember will sie die Highlights der neuen CD dann auch bei ihrer Weihnachts-Show präsentieren.

Dazu denkt sie noch vor dem großen Konzert-Comeback im Happel Stadion (11. Juli 2026) an eine Zugabe, schließlich ist ja nicht nur eine CD mit Kinderliedern, sondern gleich eine ganze Serie, die mehrere Folgen umfasst, geplant: „Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, es ist aber der logische nächste Schritt in meiner Karriere.“