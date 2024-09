"Es hilft nichts" - Helene Fischer schockt Fans mit Posting

Melissa Naschenweng setzt sich mit der neuen Show die Schlager-Krone auf Sechs heiße Kostüme, Mitschunkel-Hits und große Emotionen. Melissa Naschenweng hebt sich mit der „Bergbauernbuam Tour“ in den Schlager-Olymp. Der Tourstart am Samstag in Passau wurde zum Triumph. oe24 war live dabei.