Helene Fischer und Jürgen Klopp sind neues Traumpaar

Die Schlager-Queen und Kult-Fußballtrainer machen jetzt gemeinsame Sache - rein geschäftlich natürlich

Das Berliner Startup "Wholey" dürfte es Superstar Helene Fischer und Kicker-Trainer Jürgen Klopp angetan haben. Das Unternehmen produziert Müslis und andere Frühstücks-Cerealien, die inzwischen in mehr als 7.000 Supermärkten erhältlich sind. "Viele Produkte in den Supermarktregalen sind voll von Industriezucker, billigen Zutaten und unnötigen Zusatzstoffen.

Oft sind Zutatenlisten so lang und unverständlich, dass viele Kunden gar nicht wissen, was sie essen", so "Wholey"-Mitgründer Casimir Carmer, der seine Produkte ohne Industriezucker, Aromen oder Konservierungsstoffe herstellt.

Ein Fakt, der auch Fischer und Klopp gefallen haben dürfte. "Meine Frau Ulla und ich haben uns vorgenommen, gesund und fit alt zu werden. Ernährung spielt hierbei in unseren Augen eine zentrale Rolle. Wir sind jedoch eine Generation, die nicht unbedingt das größte Know-how mitbringt", weiß Jürgen Klopp zu berichten, der gemeinsam mit seiner Familie die Entscheidung zum Investment traf.

Helene Fischer war kurz "atemlos" © Getty Images ×

Helene Fischer, die in "Wholey" ihr erstes Investment tätigt, geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Schlager-Queen beteiligt sich nicht nur finanziell, sondern wird künftig auch als Markenbotschafterin fungieren. Besser Werbung kann sich das Unternehmen eigentlich nicht wünschen...