Schlager-Stars-Ranking: Mega-Absturz für Helene Fischer!

Die Queen des Schlagers rangiert relativ weit hinten - die Nummer 1 überrascht!

Bis 2026 pausiert Helene Fischer ihre Konzerte. Nur die TV-Aufnahmen für ihre diesjährige Weihnachtsshow wird sie wahrnehmen. Offenbar sind die Fans darüber erzürnt, denn in einem Voting von schlager.de rangiert die Schlager-Größe für ihre Verhältnisse dann doch recht weit hinten. Andreas Gabalier steht hier immerhin momentan noch auf Platz 5. Für Fischer reicht es nur für den 12. Platz.





Schlagergrößen im Ranking

Die Top 3 bestehen demnach zum jetzigen Zeitpunkt aus Ross Antony, Andrea Berg und Eloy de Jong. Der ehemalige "Caught in the Act"-Sänger an der Spitze überrascht. Er scheint sich riesiger Beliebtheit zu erfreuen. Fast 8.000 Punkte konnte er sammeln. Im Vergleich: Platz zwei steht bei 4.800 Punkten. Helene Fischers Ex Florian Silbereisen hängt sie ebenfalls ab. Er freut sich über Platz sieben.





Über Eloy de Jong

Der Sänger wurde am 13. März 1973 in Den Haag geboren. Im Jahr 1993 wurde er durch ein Casting zum Mitglied der Boyband "Caught in the Act". Im Jahr 2004 startete Eloy de Jong dann schließlich seine Solo-Karriere. Mit der Single "Angel In Disguise" landete er damals in seiner Heimat seinen ersten Hit. Seit 2014 ist er auch in Deutschland unterwegs. Doch dann passierte etwas, womit wohl die wenigsten gerechnet haben: Ende 2015 feierte "Caught in the Act" ihr großes Comeback.