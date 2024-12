× Helene Fischer Show: Das sind die ersten Gäste

Lange ließe Helene Fischer ihre Fans zittern. Doch jetzt verrät sie endlich ihre ersten Gäste. Ayliva, Giovanni Zarella und Alvaro Soler sind am 25. Dezember bei der Weihnachts-Show im ORF dabei.

„Nur noch zwei Mal schlafen, ihr Lieben! Die Spannung steigt ins Unermessliche, und ich möchte euch einfach schon ein bisschen mehr verraten.“ Helene Fischer lüftet nun endlich ihr großes TV-Geheimnis und verrät via Instagram die ersten Gäste der Helene Fischer Show, die am 25. Dezember ab 20.15 Uhr auf ORF2 ausgestrahlt wird und ja schon am Freitag und Samstag in Düsseldorf aufgezeichnet wird. „Freut euch auf Ayliva, Giovanni Zarrella und Alvaro Soler“, liefert sie nun eine erste Bildergalerie und auch gleich ein großes Versprechen: „Das ist noch lange nicht alles!“

Weitere Gäste sollen in den nächsten Tagen verraten werden. Gilt dabei das Ensemble des Disney-Musicals „Hercules“ als Fixstarter, so könnte Helene sogar Robbie Williams in ihre Show einladen (oe24 berichtete) 2013 traf man sich ja schon beim „Bambi Award“. Dazu nahm man ja 2019 das Duett „Santa Baby“ auf. Robbie wäre ohnedies in der Nähe. Am Sonntag präsentiert er ja seine coole Film-Bio „Better Man“ im nahen Köln.

Helene selbst will neben Duetten mit ihren Stargästen und den üblichen Akrobatik-Einlagen auch Auszüge ihrer aktuellen Kinderlieder-CD liefern.