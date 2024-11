Helene & Florian sind wieder vereint

Das öffentliche Wiedersehen des einstigen Traumpaars sorgt für große Freude bei den Fans.

Es ist das Schlager-Ereignis des Jahres: Helene Fischer und Florian Silbereisen stehen nach langer Zeit wieder gemeinsam auf der Bühne. Am Samstagabend wird die Sängerin in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" zu Gast sein. Die Sendung wird ab 20:15 Uhr ausgestrahlt und verspricht ein unvergessliches Fest für alle Schlagerfans.

Helene Fischer wird in der Show nicht nur ihre altbekannten Hits performen, sondern auch Songs aus ihrem neuen Kinderalbum vorstellen. Das liegt ihr besonders am Herzen, vor allem wegen ihrer kleinen Tochter, der sie ihre Neuerscheinung widmet. Auf dem Album sind unter anderem Klassiker wie "Hoppe, Hoppe Reiter" und "Wie schön, dass du geboren bist" zu hören. Fischer erklärte, dass es schon immer ihr Wunsch war, Musik für Kinder zu machen, und dass dies der nächste logische Schritt in ihrer Karriere sei.

Obwohl sich Helene Fischer und Florian Silbereisen 2018 nach zehnjähriger Beziehung trennten, sind sie nach wie vor enge Freunde. Sie unterstützen sich weiterhin sowohl im Privatleben als auch beruflich. Fischer ist mittlerweile mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel verheiratet und Mutter einer Tochter, während Silbereisen ebenfalls wieder liiert ist, sein Privatleben jedoch von der Öffentlichkeit fernhält.