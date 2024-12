Tränen der Freude bei Fischer und Silbereisen

Helene Fischer überraschte Rolf Zuckowski bei „Adventsfest der 100.000 Lichter“ und rührte den Kinderlieder-Star zu Tränen.

Bei der 20. Ausgabe von "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im ARD kam es zu großen Emotionen. Helene Fischer rührte dabei Rolf Zuckowski, den beliebten Kinderlieder-Star, mit einer Überraschungseinlage gar zu Tränen. Der Schlager-Superstar unterbrach dafür extra eine wichtige Probe für die "Helene Fischer Show", um dem Musiker bei Florian Silbereisens Live-Show die Ehre zu erweisen. Zuckowski, der vor 60 Jahren seine Musikkarriere begann, wurde von der Sängerin mit dem Lied "Wie schön, dass du geboren bist" überrascht, welches er im Laufe seiner Karriere geprägt hat.

Vor laufenden Kameras zeigte sich Zuckowski sichtlich gerührt. Fischer, eine Bewunderin des Künstlers, erklärte: "Du bist der Grund, warum ich heute Abend gekommen bin!“ Die Überraschung war ein voller Erfolg und Zuckowski strahlte übers ganze Gesicht: "Für mich ist heute schon Weihnachten."

Neben dieser Überraschungseinlage kündigte Fischer in der Show gleich ein zweites Kinderlieder-Album an, auf das ihre Fans sich schon bald freuen können. In der Adventsshow sorgten neben ihr auch weitere Schlagergrößen wie Andrea Berg, DJ Ötzi und Thomas Anders für eine besinnliche Stimmung. Show-Legende Thomas Gottschalk las überdies eine eigene Weihnachtsgeschichte vor und ließ dabei einen humorvollen Seitenhieb auf seine kürzliche TV-Erfahrung los, indem er meinte, das Publikum hier sei größer als bei seinem letzten Auftritt.