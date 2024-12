× Helene Fischer lässt die Fans zittern – und auf Robbie hoffen!

Bereits am Freitag (6. Dezember) und Samstag (7. Dezember) zeichnet Helene Fischer ihre Weihnachts-Show auf. Die Gäste hat sie aber noch immer nicht verraten. Die Fans hoffen auf Robbie Williams

Am 25. Dezember versüßt uns Helene Fischer wieder das Weihnachtsfest. Ab 20.15 Uhr zeigt ORF2 die große „Helene Fischer Show“. Eine dreistündige Musik und Akrobatik-Revue , die bereits am Freitag (6. Dezember) und Samstag (7. Dezember) in der Messe Düsseldorf aufgezeichnet wird und zur Zeit noch viele Rätsel liefert, denn Helene hat bislang noch keine ihrer illustren Gäste verraten.

Einzig das Ensemble des Disney-Musicals „Hercules“ dürfte wohl dabei sein. Schließlich wurden jüngst die Aufführungen am 6. und 7. Dezember in Hamburg gestrichen, was als großes Indiz für einen Auftritt bei der „Helene Fischer Show“ gilt.

Ansonst hält sich sowohl Helene als auch das ZDF bislang ungewohnt bedeckt. Fix ist nur, dass Helene Auszüge ihrer neue Kinderlieder CD präsentiert.

Während die Gästeliste bisher unter Verschluss bleibt, lässt sich aus vergangenen Shows schließen, dass neben Schlagergrößen auch internationale Top-Acts dabei sein werden. Vielleicht ja sogar Robbie Williams, der ja mit Helene schon das Duett „Santa Baby“ aufgenommen hat und am 8. Dezember, also nur einen Tag nach der Aufzeichnung in Düsseldorf, seinen neuen Film „Better Man“ im nahen Köln präsentiert.