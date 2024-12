Jetzt fix! Robbie kommt zur Helene Fischer Show

Die Pop- und TV-Sensation Jahres ist fix: Helene Fischer schenkt uns zu Weihnachten ein Duett mit Robbie Williams!

oe24 Leser wussten es bereits seit Montag - jetzt ist es fix! Neben Ayliva, die mit dem Hit „Wunder“ in Deutschland alle Streaming-Rekorde brach, Latino-Popper Alvaro Soler

und Giovanni Zarrella holt Helene Fischer auch Robbie Williams in ihre Weihnachts Show!

Neben Robbie, der bei der Helene Fischer Show auch die Werbetrommel für seine coole Filmbio „Better Man“, die ab 2. Jänner bei uns im Kino läuft, rührt sind laut Bild-Zeitung bei den beiden Aufzeichnungen am Freitag (6.Dezember) und Samstag (7.12.) in der Düsseldorfer Messehalle auch Nino de Angelo, Hape Kerkeling, Marianne Rosenberg, Comedian Michael Kessler, Sandartistin Irina Titova, die Darsteller vom Musical-Hit „Billy Elliot – I will dance“ sowie das Kölner Symphonieorchester mit dabei.

Robbie soll mit Helene ein Duett singen, wohl den Weihnachts-Hit "Santa Baby", Dazu steht auch die TV-Premiere seiner neuen Single "Forbidden Road" am Plan.

© ORF

Die "Helene Fischer Show", bei der die Gastgeberin auch Akrobatik-Einlagen und Auszüge aus ihrer aktuellen Hit-CD „Die schönsten Kinderlieder“ liefern will, wird am 25. Dezember um 20.15 Uhr in ORF2 ausgestrahlt.