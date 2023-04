× Der große Gehalts-Check

In Österreich spricht man nicht über das Einkommen – wir schon. Der große Check.

Wien. Es ist eine verzwickte Situation: Einerseits sucht die Wirtschaft knapp 200.000 Arbeitskräfte (Quelle Statistik Austria), andererseits trauen sich die meisten mitten in der schlimmen Teuerungskrise nicht Job zu wechseln. Das renommierte Job-Portal Stepstone hat mehr als 20.000 Gehaltsdaten analystiert – ÖSTERREICH hat den Bericht durchforstet.

■ Durchschnitt. Der Schnitt aller Löhne der beworbenen Jobs liegt bei 49.609 Euro pro Jahr (Brutto für Vollzeitarbeit inkl. 13. und 14. Gehalt und Boni).

■ Top-Job. Von den eingereichten Annoncen sind „Software-Direktoren“ am besten bezahlt: 99.154 Euro.

■ Top-Branche. Im Pharma-Bereich liegt ein typisches Jahresgehalt bei 60.504 Euro.

■ Top-Alter. Das höchste Einkommen kann man in der Phase von 61 bis 65 Jahre erwarten: 61.328 Euro.

■ Top-Stadt. Am meisten verdient man statistisch im Schnitt in Bregenz: 54.620 Euro pro Jahr. In Wr. Neudorf hingegen liegen die Löhne mit 49.454 Euro am nächsten zum Österreich-Schnitt.

■ Top-Bundesland. In Wien sind die Löhne im Schnitt am höchsten: 52.783 Euro. Am wenigsten (laut Job-Annoncen) sind im Burgenland zu bekommen: 44.837 Euro.

■ Zufriedenheit. Stepstone untersuchte auch, wie viel sich Arbeitnehmer eigentlich wünschen würden. Die meisten (34,5%) sagten „ich bin deutlich unterbezahlt“ und fordern mehr als 300 Euro mehr pro Monat. Nur 4% sagen, sie verdienen „mehr als genug!“