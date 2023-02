IHR FORMEL-1-GUIDE 2023

Junge Wilde erobern die Motorsport-Königsklasse Die Formel 1 startet in dieser Woche in Bahrain in ihre 74. WM-Saison. In der Pause gab es erstaunlich viel Bewegung auf dem Fahrersektor, denn im Königreich dabei sein werden zumindest drei Rookies, die in ihr jeweils erstes Jahr mit einem fixen Cockpit gehen.