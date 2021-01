Formel 1: WM-Auftakt erst am 28. März in Bahrain

Der Formel-1-Saisonstart steht nun fest. Erst am 28. März in Bahrain beginnt die neue Saison.

Die Formel 1 startet erst am 28. März in Bahrain in die neue Saison. Wegen der Corona-Pandemie gab die Motorsport-Königsklasse am Dienstag die Verschiebung des ursprünglich am 21. März in Melbourne geplanten Auftaktrennens bekannt.

Zudem kann auch der Grand Prix von China, der am 11. April hätte gefahren werden soll, nicht wie geplant stattfinden. Der zweite WM-Lauf soll nun am 18. April in Imola über die Bühne gehen.

© Getty Formel-1-Fans und Piloten müssen sich noch etwas gedulden

Der Grand Prix von Australien, der den traditionellen Saisonauftakt darstellt, rutscht als drittletzter Lauf ans Ende des Kalenders und ist nun für 21. November angesetzt.

Imola erneut im Rennkalender

Nach dem Start am 28. März in Bahrain findet als zweites Saisonrennen dafür ein vielerwartetes Comeback statt: Wie schon im Vorjahr wird am 18. April wieder in Imola gefahren. Dafür fliegt der Grand Prix von China (ursprünglich 11. April) vorerst aus dem Programm, die Gespräche über eine Austragung in Shanghai laufen aber weiter. Am 2. Mai ist weiterhin ein Platzhalter für ein noch nicht fixiertes Rennen eingeplant.

Darüber hinaus ändern sich die Termine der Grand Prix von Brasilien (nun 7. November), Saudi-Arabien (nun 5. Dezember) und dem Finale in Abu Dhabi (nun 12. Dezember).