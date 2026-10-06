Sydney Sweeney denkt über Konversion zum Judentum nach

Zwischen Musikmanager Scooter Braun und Schauspielerin Sydney Sweeney wird es immer ernster, weshalb die Mimin nun angeblich eine Konversion zum Judentum in Erwägung zieht.

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Seit Wochen kursieren Gerüchte über einen baldigen Heiratsantrag zwischen Scooter Braun und Sydney Sweeney. Der Musikmanager stammt aus einer jüdischen Familie, seine Großeltern väterlicherseits überlebten den Holocaust im Konzentrationslager. Brown bezeichnete sich 2025 im Podcast "Being Jewish" als stolzen Juden und gab Einblicke in seinen Glauben. Seine jüdische Tradition könnte für die Zukunft mit Sweeney eine Rolle spielen. Ein Insider verriet dem US-Portal "Page Six": "Das Paar spricht über die Gründung einer eigenen Familie und für Scooter ist dieses Thema sehr wichtig."

Sydney Sweeney und Scooter Braun © GC Images

Ernstes Interesse an Heirat

Bereits Anfang des Monats erklärte eine Quelle: "Er setzt alles daran, sie zu heiraten. Er reist ihr hinterher und chartert Privatjets." Zu ihrem Geburtstag am Samstag, 12. September, schrieb er: "Du bringst mich dazu, mehr zu lächeln, lauter zu lachen, mehr Abenteuer zu erleben und größere Träume zu haben. Durch dich wirkt das Alltägliche aufregend, und ich kann es kaum erwarten, die Zukunft zu erleben."

Gespräche mit Rabbinern

Sydney Sweeney, die christlich aufwuchs, scheint die Beziehung ebenfalls ernst zu nehmen. Wie "Page Six" berichtet, soll sie bereits Gespräche mit zwei Rabbinern geführt haben. Zudem wurde die Schauspielerin gemeinsam mit Braun bei einem Rosch-Haschana-Gottesdienst im Temple Sholom in Greenwich gesichtet. Eine Konversion zum Judentum ist ein anspruchsvoller Prozess, der je nach Glaubensrichtung zwischen einem und vier Jahren dauern kann.