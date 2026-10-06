Jamie Oliver gibt Oasis-Star eine Abfuhr

Star-Koch brachte Kinder ins Bett und fühlte sich gestört

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der britische Fernsehkoch Jamie Oliver hat dem Oasis-Sänger Liam Gallagher nach eigenen Angaben einst ein Schinkensandwich verweigert. Wie der 51-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit der "Rheinischen Post" sagte, lebten er und Gallagher einige Zeit in derselben Nachbarschaft. Als Gallagher einmal angetrunken aus einer Bar gekommen sei, habe er auf Olivers Briefkasten geschlagen und ein Sandwich gewollt.

Liam und Noel Gallagher © Thomas Zeidler

Oliver habe den Sänger allerdings vertrieben. "Hau ab, ich bringe gerade meine Kinder ins Bett", habe er ihm zugerufen. Der Koch sagte der Zeitung zugleich, er sei mit Oasis aufgewachsen und möge die Band. Seine Wege hätten sich oft mit der Band gekreuzt. Auch auf der Oasis-Comeback-Tour sei er 2025 zu Gast gewesen.