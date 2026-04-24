Im ORF: Dirndl-Mann versucht, Barbara Schöneberger zu küssen

Beim ORF sorgt ein Fan für einen besonderen Moment. Barbara Schöneberger reagiert darauf mit Humor und bleibt dabei gewohnt souverän.

Am Freitag läuft die erste Ausgabe um 20:15 Uhr, in der Barbara Schöneberger mehrere prominente Gäste begrüßt und das Publikum auf den "Song Contest" einstimmt.

Einstimmung auf den ESC

Schon Wochen vor dem Finale steht beim ORF alles im Zeichen des "Song Contest". In mehreren Spezialausgaben begrüßt Barbara Schöneberger prominente Gäste wie Melissa Naschenweng, Beatrice Egli oder Michael Mittermeier.

Fans im Mittelpunkt

Neben den Stars rücken auch große Fans des Wettbewerbs in den Fokus. Drei besonders engagierte ESC-Fans treten an, um sich Finaltickets zu sichern.

Auffälliger Studioauftritt

Vor allem Martin aus Villach sorgt für Aufmerksamkeit. Als Hobby-Dragqueen erscheint er im Dirndl, springt auf, winkt ins Publikum und deutet scherzhaft an, die Moderatorin küssen zu wollen.

Schlagfertige Reaktion

Barbara Schöneberger bleibt gelassen und kommentiert trocken: "Mein Gott, du kannst aber alles tragen, lieber Martin." Wer am Ende die Tickets für die Stadthalle im Mai bekommt, zeigt sich im TV oder vorab auf "ORF On".