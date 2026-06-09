Thomalla packt über Zverev-Liebe aus: "Nicht romantisch"

Seit Oktober 2021 ist Alexander Zverev glücklich mit Moderatorin Sophia Thomalla (36) liiert. Wie die beiden damals zueinanderfanden, ist allerdings alles andere als ein klassisches Märchen.

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Seit weit über vier Jahren gehen Tennis-Star Alexander "Alex" Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla nun schon gemeinsam durchs Leben. Während er auf den Tennisplätzen dieser Welt von Erfolg zu Erfolg eilt, hält sie ihm im Hintergrund den Rücken frei. Doch der Startschuss für ihre Beziehung war laut den beiden Beteiligten überraschend unspektakulär.

Treffen über gemeinsame Freunde

In der vierteiligen RTL+-Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete" gaben die beiden bereits einen ganz offenen und privaten Einblick in den Beginn ihrer Lovestory. Dabei stellte die 36-jährige Thomalla gleich zu Beginn mit einem Schmunzeln klar:

"Keine romantische Geschichte."

Der eigentliche Funke sprang demnach in der deutschen Bundeshauptstadt über. "So richtig, richtig kennengelernt – auf unsere Art und Weise – haben wir uns, als ich in Berlin war", erinnert sich der Profisportler zurück. Die allerersten Verabredungen und Treffen kamen dabei ganz ungezwungen über gemeinsame Freunde und Bekannte aus dem Umfeld der beiden zustande.

Schnelle Entwicklung zur großen Liebe

Aus den anfänglichen, lockeren Treffen und einer freundschaftlichen Basis entwickelte sich im Laufe der Zeit schließlich sehr viel mehr. Vor allem Sophia merkte nach intensiveren Gesprächen extrem schnell, in welche Richtung sich das Ganze zwischen ihnen beiden entwickeln würde.

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Die Moderatorin beschreibt die Kennenlernphase rückblickend so:

Die Vorahnung: „Manchmal spricht man dann miteinander und denkt: ‚Ja, kann was werden'..."

Die Überraschung: "...und dann entsteht es auf einmal plötzlich."

Dass die Gefühle füreinander so rasant tiefgründiger wurden, überraschte sie selbst: "Das ging ja dann auch tatsächlich sehr schnell."