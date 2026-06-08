Nachwuchs für Thomalla und Zverev

Der Tennis-Star und die TV-Moderatorin gelten seit Jahren als Traumpaar. Jetzt wächst ihre kleine Familie erneut.

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Als Zverev am Sonntag (7. Juni 2026) nach dem Final-Sieg gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) erlöst auf die Knie sank, drückte Thomalla die Daumen noch aus der Ferne – getreu ihrer eisernen Regel, während eines Grand Slams nicht im Stadion aufzutauchen, um die Konzentration nicht zu stören. Nach dem verwandelten Matchball gab es für die 36-Jährige jedoch kein Halten mehr.

Mit den knappen Worten "Er hat es!" und vier roten Herzen feierte sie den Triumph zunächst im Netz, ehe am Montagmorgen eine hochemotionale Liebeserklärung folgte: "Keine Worte können jemals ausdrücken, wie stolz ich auf dich bin. Du hast davon geträumt, hart dafür gearbeitet, und jetzt bist du Grand-Slam-Sieger."

Kurz darauf postete die Moderatorin ein strahlendes Selfie mit Peace-Zeichen aus dem Zug. Die Devise: "Paris calling!" – der Liebes-Express zum frischgebackenen Champion war damit offiziell rollen gelassen.

Sophia Thomalla zeigt ihren neuen Liebling

Dackel-Nachwuchs am Bahnhof

In der Stadt der Liebe angekommen, wartete am Bahnhof Gare du Nord bereits die nächste Überraschung auf die Fans. Thomalla präsentierte auf Instagram stolz einen kleinen Welpen, den sie innig abknutschte, und lüftete sogleich das süße Geheimnis:

"Ein neues Familienmitglied kommt dazu: Buba."

Damit wächst die Familie weiter rasant. Erst im vergangenen Oktober hatten Thomalla und Zverev Dackel-Mädchen "Mishka" adoptiert. Genau diese Vierbeiner-Dame stahl Zverev nach dem Finale fast die Show: Mishka durfte nach dem Sieg mit auf den heiligen Sandplatz von Roland Garros. Schwiegermutter Simone Thomalla (61) kommentierte den tierischen Court-Auftritt gewohnt trocken: "Hinter jedem starken Mann steht ein kleiner starker Dackel." Auf Mishkas eigenem Instagram-Profil hieß es stolz: "Mein Dad ist ein Grand Slam Champion." Mit Dackel Buba ist das tierische Sieger-Team nun perfekt. Ob bald auch ein Baby geplant ist, wollten die beiden bisher nicht verraten, doch mit Buba scheint das Familienglück erst einmal perfekt zu sein.