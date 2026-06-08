HIER küsst Massimo Sinató fremd

Bei der Profi-Challenge von "Let’s Dance" sorgten die Publikumslieblinge Isabel Edvardsson und Massimo Sinató nicht nur mit einem rasanten Charleston, sondern auch mit einem überraschenden Kuss und Tränen für Aufsehen.

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Eine Woche nach dem großen Finale der regulären Tanzshow stand bei RTL wieder die beliebte "Profi-Challenge" an.

Emotionaler Abend

In der Jury saßen wie gewohnt Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi – dieses Mal jedoch komplett ohne ihre Punktekellen. Bei diesem Special sind die Ausnahmekönner auf dem Parkett mal ganz ohne Promi-Begleitung unter sich und kämpfen um den begehrten Pokal. Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgten dabei Isabel Edvardsson und Massimo Sinató.

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Piraten-Look und Kuss-Überraschung

Vor dem Auftritt scherzte Massimo Sinató noch über das gemeinsame Alter des Tanzpaares. "Es gibt Jugendschutz. Gibt's auch Altersschutz?", fragte er mit einem Augenzwinkern vor dem gemeinsamen Auftritt. Das Duo präsentierte anschließend einen extrem schnellen Charleston im filmreifen "Fluch der Karibik"-Stil.

Das passierte während des Tanzes

Die Rollen: Die beiden Tanz-Profis wirbelten als zwei torkelnde Versionen der Kultfigur Jack Sparrow über die Tanzfläche.

Das Highlight: Mitten in der schnellen und wilden Choreografie überraschten die beiden das Publikum mit einem innigen Kuss.

Das Jury-Urteil: Die Juroren lobten überschwänglich die enorme Schnelligkeit des Tanzes. Jorge González erkannte lachend: "Die beiden sind zusammen fast 100 Jahre alt!" Über den Kuss verlor die Jury in der Bewertung hingegen kein Wort.

Gefühlsausbruch

Direkt nach dem Tanz zeigte sich Massimo Sinató von einer extrem verletzlichen Seite. Dem Ehemann von Moderatorin Rebecca Mir kamen vor laufenden Kameras die Tränen. Sichtlich gerührt entschuldigte er sich für den Gefühlsausbruch: "Seit ich Vater bin, bin ich nah am Wasser gebaut. Es tut mir leid."

Danach widmete er seiner Tanzpartnerin Isabel eine hochemotionale Liebeserklärung im TV: "Wir kennen uns 22 Jahre und zum ersten Mal stehen wir auf der Fläche. Ich hätte mir niemand Besseres wünschen können als dich! Ich hab' das größte Geschenk hier bei 'Let's Dance' bekommen, das bist du - meine beste Freundin! Und ich bin dir dankbar, dass ich heute mit dir diese Reise machen durfte!"

Der Profitänzer betonte, wie viel ihm die gemeinsame Performance bedeutete, und wünschte seiner Partnerin von Herzen den Sieg der Show. Die tiefe Verbundenheit zahlte sich auch auf sportlicher Ebene aus: Mit ihrem spektakulären Piraten-Tanz schafften die beiden Publikumslieblinge erfolgreich den Sprung in die dritte Runde.