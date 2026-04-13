"Playboy"-Absage: Warum sich Barbara Schöneberger nicht nackt zeigen will

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht Barbara Schöneberger mit Ballermann-Star Isi Glück über nackte Tatsachen. Während die Sängerin 2025 das Playboy-Cover zierte, kommt ein solches Shooting für die beliebte Moderatorin heute nicht mehr infrage.

Die Unterhaltung zwischen Barbara Schöneberger und ihrem Gast Isi Glück sorgt derzeit für Aufsehen in der Medienwelt. Im Podcast bewundert Schöneberger vor allem die Playboy-Fotos der 35-jährigen Sängerin, stellte aber gleichzeitig klar, dass sie selbst diesen Schritt im Jahr 2026 nicht mehr gehen würde. Die 52-jährige Moderatorin begründet ihre Entscheidung mit ihrer Verantwortung als Mutter. „Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun“, erklärte Schöneberger offen im Podcast. Sie ist überzeugt davon, dass kein Kind im Alter zwischen zehn und 30 Jahren es gut findet, die eigene Mutter nackt in einem Männermagazin zu sehen. Für sie steht fest, dass ein solches Shooting mit ihrem Privatleben heute schlicht nicht mehr vereinbar ist.

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Reue über frühere Zurückhaltung

Interessanterweise blickt Schöneberger jedoch mit einem Augenzwinkern auf ihre eigene Jugend zurück. In ihren Dreißigern posierte sie durchaus freizügig für Magazine wie "FHM" oder "Maxim". Rückblickend findet sie sogar, dass sie sich damals "falschermaßen" zurückgehalten habe. "Ich hätte noch viel mehr Leuten alles zeigen sollen", scherzte sie im Gespräch mit Isi Glück. Ihrem Gast, die das Cover im August 2025 zierte, riet sie daher ausdrücklich, die aktuelle Aufmerksamkeit und den Erfolg ihres Shootings in vollen Zügen zu genießen.